Sinisa Mihajlovic, lacrime e commozione per moglie e figli per il tributo dei tifosi della Lazio

Emozioni forti per ricordare Sinisa Mihajlovic allo stadio Olimpico prima del fischio d’inizio del match di Coppa Italia tra Lazio e Bologna, squadre che hanno visto il serbo, scomparso il 16 dicembre, protagonista in vesti diverse (calciatore in biancoceleste e allenatore in rossoblù).

Coreografia e striscione per ricordare Sinisa Mihajlovic all’Olimpico prima di Lazio-Bologna di Coppa Italia

I tifosi della curva nord hanno dedicato una coreografia ed esposto uno striscione per commemorare Mihajlovic. “Sinisa: padre, marito e uomo vero. Il tuo esempio vivrà per sempre”. Sugli spalti la moglie, Arianna, del compianto allenatore che non ha trattenuto le lacrime. Visibilmente commossi anche i figli per il tributo che i tifosi biancocelesti hanno riservato al padre.

Prima della partita Claudio Lotito, patron della Lazio, e Marco Di Vaio, dirigente del Bologna hanno regalato ai congiunti la maglia numero 11 con la scritta Mihajlovic autografata dai calciatori delle due squadre. I due club hanno inoltre deciso di supportare l’Associazione donatori midollo osseo (Admo), mettendo all’asta sulla piattaforma internazionale ‘Match worn shirt’ le maglie da gara dei calciatori, il cui ricavato verrà devoluto alla sezione Lazio dell’Admo.

Lo striscione per Sinisa Mihajlovic

Le maglie di Lazio e Bologna donate ad Arianna Mihailovic, l’asta benefica per l’Admo

Su Instagram Viktorija Mihajlović ha condiviso alcuni scatti della serata dell’Olimpico: “Noi oltre” – la didascalia scelta dall’ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Sul campo ha vinto la squadra biancoceleste con un gol di Anderson.