Sinner scherza dopo il trionfo a Pechino: ‘Grazie Danil per avermi fatto vincere un match con te’

“Grazie, Daniil, per avermi fatto vincere almeno un match contro di te”. Così Jannick Sinner durante la cerimonia di premiazione dell’Atp 500 di Pechino ha vinto battendo Medvedev in finale (7-6, 7-6), tennista contro il quale non aveva mai vinto nei sei precedenti tra i due.

Jannick Sinner supera per la prima volta Medvedev e vince l’Atp 500 di Pechino

“Grazie per avermi reso un giocatore migliore. Grazie naturalmente al mio team, ho lavorato tanto sul fisico con il mio preparatore atletico – spiega Jannik che estende i ringraziamenti anche i componenti dello staff non presenti a Pechino. Complimenti anche a Daniil e al tuo staff, spero che potremo ottenere ancora grandi risultati quest’anno”. Questa era la prima volta di Sinner in Cina.

“Non mi aspettavo così tanta gente durante le partite e gli allenamenti, è stato incredibile” ha detto l’azzurro, che non dimentica di omaggiare raccattapalle e sponsor. Con il trofeo di Pechino, Sinner regala all’Italia il titolo numero 84 nel circuito Atp, il nono della sua carriera, che gli consente di eguagliare Fognini (9), dietro solamente al mitico Adriano Panatta (10).

Il tennista azzurro: ‘Ho lavorato tanto sul mio fisico con il preparatore’, il percorso verso le Finals riparte da Shangai

Anche Medvedev ringrazia i tifosi cinesi e gli organizzatori, che hanno riportato questo torneo nel calendario dopo quattro anni. E fa i complimenti all’altoatesino, numero 4 del mondo e nella Race, ormai a un passo dalla matematica qualificazione alle Nitto ATP Finals. “Jannik ha giocato un gran match, sta vivendo una stagione fantastica. Speriamo di giocare ancora altre finali così” – ha detto Medvedev, che aveva sconfitto Sinner nelle due finali contese quest’anno a Rotterdam e Miami.

Il percorso dell’azzurro verso le Finals ripartirà da Shanghai dove al secondo turno se la vedrà con il vincente del match tra lo statunitense Marcos Giron ed il colombiano Daniel Elahi Galan, mentre al terzo turno potrebbe incrociare il numero 25 del seeding, l’argentino Sebastian Baez.