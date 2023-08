Spalletti ct della Nazionale, Alciato: ‘Sarà annunciato il 16 agosto’

La svolta è a un passo con la Federazione che non ha mai avuto dubbi sul successore di Roberto Mancini. Sarà Luciano Spalletti che aveva deciso di prendere un anno sabbatico dopo il trionfo con il Napoli.

Spalletti ct azzurro, la Figc avrebbe raggiunto l’intesa con De Laurentiis per la clausola

Secondo il giornalista di Amazon Prime e opinionista Dazn, Alessandro Alciato, la Figc annuncerà l’ingaggio del tecnico toscano mercoledì 16 agosto in modo tale che l’allenatore possa far partire subito le pre convocazioni in vista delle qualificazioni per Euro 2024. L’esordio con Macedonia e Ucraina.

Gravina avrebbe raggiunto l’intesa con De Laurentiis per la questione legata alla clausola da 3 milioni e 250mila euro. Spalletti ha vinto la concorrenza di Antonio Conte che sarebbe stato contattato solo in caso di mancato accordo con l’ex allenatore del Napoli.