Spalletti è il 53° ct azzurro, con la Figc sfida il Napoli: ‘Non pagherà spontaneamente la clausola’

Tutto come previsto: Luciano Spalletti è il nuovo ct della Nazionale italiana. Il toscano voleva l’azzurro e, con il sostegno della Figc, è pronto ad affrontare un contenzioso con il Napoli nel caso il club, con il quale ha festeggiato lo scudetto due mesi e mezzo fa, non voglia concedere, come pare, deroghe alla clausola da 3 milioni di euro per svincolarsi dal contratto in scadenza il 30 giugno 2024.

Ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo ct della Nazionale italiana

“Spalletti non pagherà spontaneamente la clausola “. Così il consulente legale del Napoli, Mattia Grassani, ha riferito all’Ansa dopo l’annuncio della Figc. Raggiante Gabriele Gravina che non sembra preoccupato dalle questioni extracalcistiche. “Diamo il benvenuto a Spalletti , la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli azzurri. Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi ” – così il presidente della Figc ha annunciato il successore di Roberto Mancini.

Gravina: ‘La Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore’

É il cinquantatreesimo ct, il primo fu Umberto Meazza mentre Vittorio Pozzo il più longevo e il più vincente con due mondiali (1934 e 1938) e un Olimpiade (1936, l’unico oro della storia azzurra). Il toscano ha firmato fino al 2026 e percepirà 2 milioni e mezzo di euro. Nel mirino la difesa del titolo Europeo, con qualificazione da conquistare, e il ritorno ai Mondiali dopo due sanguinose eliminazioni.

Spalletti sarà presentato a settembre e sarà subito impegnato nelle pre-convocazioni azzurre in vista degli impegni con Macedonia e Ucraina validi per le qualificazioni a Euro 2024. Non sono escluse sorprese rispetto alle ultime chiamate di Roberto Mancini.