Padel, sport e memoria: il 10 luglio la prima edizione del torneo Città di Salerno

A Salerno il primo torneo Città di Salerno

Salerno riscopre il valore dello sport come aggregazione

Il padel continua a conquistare appassionati e amatori in tutta Italia, e giovedì 10 luglio 2025 sarà protagonista anche nella città di Salerno con la prima edizione del “Torneo di padel Città di Salerno”, evento sportivo organizzato dall’associazione “Paolo Masullo” ODV. L’appuntamento è fissato alle ore 17.30 presso il centro sportivo Parco Arbostella, in una cornice pensata non solo per gli amanti dello sport, ma anche per chi crede nel valore della partecipazione, del ricordo e dell’inclusione.

Un torneo aperto a tutti, per celebrare passione e partecipazione

Il torneo è aperto a coppie maschili, femminili e miste, con iscrizioni ancora attive e un crescente numero di adesioni che fa ben sperare per una competizione sentita e avvincente. L’evento è dedicato sia a praticanti esperti che a semplici appassionati, in linea con lo spirito inclusivo e partecipativo promosso dall’organizzazione.

Per iscriversi o ricevere informazioni è possibile contattare i numeri 347 5323939 e 340 1925008.

L’impegno dell’associazione Paolo Masullo ODV: sport, cultura e memoria

Fondata vent’anni fa in seguito alla prematura scomparsa di Paolo Masullo, giovane salernitano impegnato in ambito culturale, sociale e sportivo, l’associazione ODV a lui intitolata è diventata negli anni un punto di riferimento per il territorio. Le sue attività spaziano dalla costruzione di una scuola nella Repubblica Democratica del Congo, al lavoro nelle scuole salernitane attraverso laboratori di cittadinanza attiva e incontri sulla sicurezza stradale.

Oltre alla cultura, la promozione dello sport come veicolo educativo è sempre più centrale nelle iniziative dell’associazione. Dopo il progetto “Paolo Masullo F.C.” in ambito calcistico e la collaborazione all’Handball Master Open Memorial “Paolo Masullo” dello scorso maggio, questa del padel rappresenta una nuova frontiera aggregativa.

Sport, socialità e ricordo: il valore dell’evento

“Questo torneo – spiegano gli organizzatori – vuole essere molto più di una semplice competizione. È un’occasione per incontrarsi, conoscersi, fare squadra. Ma anche per ricordare Paolo attraverso ciò che amava di più: la gioia dello stare insieme”. Un messaggio chiaro che punta a unire lo spirito sportivo alla dimensione civica e affettiva.

In palio, oltre ai premi per i vincitori, ci sarà soprattutto il senso di appartenenza a una comunità viva e partecipe. Un’occasione per mettere in campo valori autentici, dove ogni colpo giocato ha il sapore della memoria condivisa e della speranza attiva.

Il padel, fenomeno sociale e sportivo in crescita

In forte ascesa negli ultimi anni, il padel è diventato in Italia molto più che una tendenza sportiva. Amato da giovani e meno giovani, praticabile a livello amatoriale ma con dinamiche spettacolari e coinvolgenti, il padel si è imposto come una disciplina trasversale, capace di promuovere benessere, inclusione e divertimento. Il torneo salernitano si inserisce in questo trend, ma lo arricchisce di una dimensione valoriale rara e preziosa.

Quando lo sport costruisce comunità

Il Torneo di padel “Città di Salerno” è la dimostrazione concreta di come lo sport possa costruire legami, veicolare memoria e generare futuro. In campo, il 10 luglio, ci saranno racchette, sorrisi e competizione. Ma soprattutto, ci sarà una città che si riconosce nei propri valori fondanti: solidarietà, partecipazione, memoria e passione.