Stefano De Martino avvistato con Caroline Tronelli dopo la cena con Belen a Porto Cervo

Carolin Tronelli e Stefano De Martino

Mare cristallino, lusso e… gossip. Porto Cervo torna a essere il teatro privilegiato delle cronache rosa dell’estate italiana. E questa volta sotto i riflettori ci sono due protagonisti d’eccezione: Stefano De Martino e Belen Rodriguez, avvistati a cena insieme con il figlio Santiago. Uno scatto rubato in un ristorante della Costa Smeralda ha riacceso le voci su un possibile riavvicinamento della storica coppia.

Vacanze incrociate e nuovi rumors

Entrambi si trovano in Sardegna, ma in circostanze differenti. Belen è in vacanza con i figli e un gruppo ristretto di amiche, mentre Stefano ufficialmente sarebbe da solo. Ufficiosamente, però, pare che la compagnia sia ben più dolce di quanto dichiarato.

Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato delle nuove foto che ritraggono il conduttore in compagnia di Caroline Tronelli, la giovane ragazza di 22 anni con cui già un mese fa era stato immortalato a bordo di uno yacht in atteggiamenti affettuosi.

Caroline Tronelli: semplice amica o nuova fiamma?

Il nome di Caroline Tronelli è tornato al centro del gossip, anche se uno dei suoi fratelli ha tenuto a precisare che Stefano De Martino sarebbe solo un caro amico di famiglia. Una dichiarazione che però sembra non aver convinto il mondo del gossip e del web, dove il dibattito continua acceso.

Le ultime immagini non mostrano effusioni esplicite, ma la complicità tra i due appare evidente: sorrisi, sguardi e una certa sintonia sono bastati per far parlare ancora. Caroline, al pari di Gilda Ambrosio, fa parte del gruppo di amici che spesso accompagnano De Martino nelle sue serate estive. In passato, il ballerino e conduttore aveva anche condiviso alcune storie su Instagram in loro compagnia.

Belen e Stefano: ritorno di fiamma o solo serena co-genitorialità?

Il fatto che Stefano e Belen abbiano condiviso una serata in Sardegna con il figlio Santiago ha scatenato le speranze di chi tifa per un ritorno della coppia. Tuttavia, per ora sembra trattarsi solo di un incontro sereno e maturo tra due ex che hanno a cuore il benessere del figlio.

Belen, nel frattempo, pare intenzionata a godersi l’estate lontana dalle telecamere e dai riflettori, anche se inevitabilmente il suo nome continua ad animare le pagine di cronaca rosa.

Il triangolo dell’estate

Tra i fan della coppia storica e i nuovi supporter della presunta liaison con Caroline, l’estate di Stefano De Martino si preannuncia movimentata. Mentre Porto Cervo resta lo sfondo privilegiato delle indiscrezioni, resta da capire se l’ex ballerino di Amici sia davvero pronto per una nuova storia d’amore o se si tratti solo di brevi parentesi di leggerezza estiva.

Stefano De Martino e Carolin Tronelli