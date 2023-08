Chi è Trivante Stewart, la Salernitana scommette sul Reggae Boyz che sogna di emulare Luis Suarez (VIDEO)

Quando si parla della Giamaica il primo pensiero va al reggae ed al grande Usain Bolt. Un Paese di velocisti e ballerini. Di certo non associ il Paese Caraibico al calcio nonostante qualche discreto risultato.

Trivante Vincent Stewart è il colpo a sorpresa del ds De Sanctis per l’attacco della Salernitana

Per trovare il nuovo bomber la Salernitana ha raggiunto la terra delle primavere per assicurarsi le performance di Trivante Vincent Stewart. É il colpo a sorpresa che Morgan De Sanctis ha piazzato per l’attacco granata. Il calciatore giamaicano classe 2000 era in forza al Mount Pleasant Football Academy.

Tra tra regular season e playoff ha segnato 18 gol ed è entrato già nel giro dei Reggae Boyz (una sola partecipazione ai mondiali) che nella recente Gold Cup sono stati fermati in semifinale dal Messico di Ochoa. Il suo idolo è Luis Suarez. Qualche mese fa aveva dichiarato. “Vorrei segnare abbastanza gol in questa stagione per promuovere la mia carriera all’estero in estate“. Detto fatto con il sogno di Trivante Stewart che si è avverato grazie alla Salernitana.

Trivante Stewart

Un’annata da protagonista che l’ha portato a conquistare la convocazione in Nazionale maggiore. “È una bella sensazione. Aspettavo la convocazione per le giovanili ed ho finito per essere convocato per la Nazionale maggiore”. L’attaccante giamaicano ha militato nel DB Basovak a Homestead. “Frequentavo Innswood High, non avevo mai giocato la Manning Cup lì poi sono andato alla Charlie Smith ed è stata la svolta”.

La stagione super con il Mount Pleasant e la predizione di alcuni mesi fa: ‘Vorrei segnare tanto per andare all’estero in estate’

Il potente attaccante ha iniziato la sua carriera professionale presso l’Università delle Indie Occidentali (UWI) prima di unirsi al Molynes United e fare il salto di qualità con il Mount Pleasant, a St Ann. Un colpo a sorpresa che desta grande curiosità tra i tifosi della Salernitana che poco conoscono dell’attaccante giamaicano. Trivante Stewart sarà il terzo giamaicano a giocare in Serie A dopo Ravel Morrison (Lazio 2015-17) e Rolando Aarons (Verona 2018)