Salernitana, chiuso l’accordo con il San Lorenzo: Martegani è già partito per l’Italia

Per i media argentini il fantasista ha ricevuto il via libera dal San Lorenzo per raggiungere il Vecchio Continenti per dare un’accelerata alle pratiche per il passaporto comunitario. Già raggiunta l’intesa con la Salernitana. La cessione avverrà attraverso un prestito oneroso di 400.000 euro con riscatto fissato a quasi 5 milioni di euro.

Martegani non era tra i convocati per il match che ha visto il San Lorenzo superare il San Pablo per 1 a 0 al Nuevo Gasometro. Ufficialmente per problemi ai muscoli adduttori ma nei fatti il preludio alla cessione del centrocampista alla Salernitana. Il secondo colpo di mercato del club granata dopo l’ingaggio del portiere Benoît Costil.