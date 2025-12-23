Venus Williams si è sposata: nozze da favola in Florida con Andrea Preti, 5 giorni di festa

Andrea Preti e Venus Williams

Il sì ufficiale dopo il matrimonio “segreto” in Italia

Venus Williams è ufficialmente una donna sposata. La sette volte vincitrice di tornei del Grande Slam ha legalizzato la sua unione con Andrea Preti, attore ed ex modello italiano, al termine di una cerimonia spettacolare durata cinque giorni in Florida. A rivelarne i dettagli è stata la stessa tennista in un’intervista a Vogue, che ha svelato il dietro le quinte di uno dei matrimoni più sorprendenti dell’anno.

Dopo un rito simbolico celebrato a Ischia il 18 settembre, la coppia ha scelto di rendere ufficiale il matrimonio negli Stati Uniti. Venerdì scorso Venus e Andrea si sono presentati in tribunale in Florida per completare le pratiche legali, mentre il giorno successivo hanno festeggiato con amici e familiari intimi in una residenza privata di proprietà della campionessa a Palm Beach.

Cinque giorni di lusso, sport e celebrazioni

Le nozze non sono state un semplice evento, ma un vero e proprio wedding retreat. Cinque giorni di festeggiamenti che hanno incluso:

soggiorni su yacht di lusso,

cene in ristoranti esclusivi,

pomeriggi dedicati allo sport, tra pallavolo, pickleball e percorsi a ostacoli.

A rendere ancora più iconica l’atmosfera, un dettaglio non passato inosservato: gli yacht sarebbero stati offerti da Serena Williams, sorella minore di Venus e 23 volte campionessa Slam, confermando il forte legame familiare che ha accompagnato tutta la cerimonia.

Venus Williams got married this past weekend to Andrea Preti! She is so gorgeous! Wish them both every happiness! 🥰❤️💞

Story and more photos in link.https://t.co/exbWKloGMu pic.twitter.com/IH1PRZZI2W — LaWanda (@lawanda50) December 23, 2025

Dieci abiti su misura e un nome dell’alta moda

Per l’occasione, Venus Williams non ha lasciato nulla al caso. La tennista, 45 anni, ha raccontato di aver fatto realizzare dieci abiti su misura, indossati nei vari momenti delle celebrazioni. Tra questi, uno firmato dallo stilista libanese Georges Hobeika, simbolo di un’eleganza sofisticata e internazionale.

Un guardaroba che ha accompagnato una festa pensata nei minimi dettagli, tra intimità e spettacolo, lontana dai riflettori ma curata come un grande evento mondano.

L’incontro a Milano e l’amore a prima vista

Venus Williams e Andrea Preti, 37 anni, si sono conosciuti durante la Settimana della Moda di Milano nel settembre 2024. Secondo la tennista, è stato amore a prima vista. Ma la loro storia è stata subito messa alla prova da una notizia inattesa.

Durante i primi mesi di frequentazione, a Venus è stata diagnosticata l’adenomiosi, una patologia che colpisce il tessuto endometriale e che ha richiesto un intervento chirurgico.

“Andrea è stato fondamentale nel momento più difficile”

Williams ha raccontato a Vogue uno dei passaggi più intimi della loro relazione:

“Mi sono operata un mese dopo che io e Andrea ci eravamo conosciuti. È stato pazzesco, ma è così che ci siamo davvero conosciuti”.

In quel periodo delicato, Preti si è rivelato una presenza costante e decisiva, rafforzando un legame nato sotto i riflettori ma cresciuto nella vulnerabilità.

Perché due matrimoni

La scelta di celebrare due cerimonie non è stata romantica soltanto, ma anche pratica. Il sogno della coppia era sposarsi in Italia, in un luogo simbolico come Ischia. Tuttavia, come ha spiegato Venus:

“Non avevamo abbastanza tempo per la burocrazia. Essendo straniera, servono circa otto mesi”.

Da qui la decisione: un primo matrimonio simbolico in Italia e un secondo, definitivo, in Florida, terra d’origine della campionessa.

Un nuovo capitolo per Venus Williams

Dopo una carriera leggendaria e battaglie personali lontane dai campi da tennis, Venus Williams apre ora un nuovo capitolo della sua vita. Lontano dai tornei, ma non dalla forza che l’ha sempre contraddistinta.

Un matrimonio che è insieme celebrazione, rinascita e dichiarazione d’amore.