Valentina Vignali si sposa a sorpresa: nozze civili a Pesaro per l’ex gieffina con Muffin e le iconiche Air

Valentina Vignali ha sposato Fabio Stefanini

Valentina Vignali è convolata a nozze con Fabio Stefanini prima del sì al Castello

Fiori d’arancio a sorpresa per l’ex gieffina Valentina Vignali. La cestista e modella riminese ha detto sì al compagno Fabio Stefanini con una cerimonia civile celebrata in gran segreto nel Municipio di Pesaro, anticipando il matrimonio da favola già annunciato per il 21 giugno 2026 al Castello di Bracciano.

Il sì in Comune prima delle nozze da sogno

A officiare il rito è stato il presidente del Consiglio comunale Enzo Belloni. Una cerimonia intima, lontana dai riflettori, ma non per questo meno simbolica: tra i testimoni figura anche Muffin, il golden retriever della coppia, diventato protagonista assoluto della giornata.

Basket, amore e stile: un matrimonio fuori dagli schemi

Valentina Vignali e Fabio Stefanini hanno scelto di celebrare il loro legame rimanendo fedeli a se stessi. Niente abiti tradizionali: lei in felpa bianca con velo, lui in total black, entrambi con iconiche Air Jordan ai piedi. Un omaggio dichiarato al basket, lo sport che li ha uniti e che resta il filo conduttore della loro storia.

Chi è Fabio Stefanini

Fabio Stefanini, nato a Pesaro il 1° agosto 1993, è un giocatore di basket professionista attualmente in forza all’Avellino. Nel corso della carriera ha vestito le maglie di Reyer Venezia, Senigallia, Piombino, Piacenza, Empoli, Lecco e Ragusa, costruendosi una solida reputazione nel panorama cestistico italiano.

Valentina Vignali è stata protagonista del Grande Fratello Nip 2019 condotto da Barbara d’Urso e che si concluse con la vittoria di Martina Nasoni. La cestista rimase nella casa più spiata dagli italiani per 57 giorni.

Un amore che fa giri immensi e poi ritorna

La storia tra Valentina Vignali e Fabio Stefanini non è nuova. I due si erano conosciuti e fidanzati per la prima volta nel 2011, quando erano giovanissimi. Dopo due anni, la separazione: Valentina lasciò Rimini per inseguire il sogno sportivo.

Si sono ritrovati solo nell’estate del 2024, dopo oltre dieci anni. Un ritorno di fiamma rapido, intenso, culminato prima nell’annuncio delle nozze e ora in questo sì civile a sorpresa.

Il futuro: Bracciano e oltre

Il matrimonio al Castello di Bracciano resta confermato e sarà la celebrazione “ufficiale” davanti ad amici, parenti e pubblico social. Ma il gesto di oggi suggella una scelta precisa: prima l’essenza, poi lo spettacolo.

Una storia che, come canta Venditti, dimostra che certi amori non finiscono davvero. Si fermano. E poi ripartono.