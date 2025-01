Victor Manuel Zapata non ce l’ha fatta, tragico incidente per l’ex centrocampista a Capodanno

Il calcio professionistico colombiano è in lutto. L’ex centrocampista Víctor Manuel Zapata è morto questo sabato, 4 gennaio, all’età di 39 anni dopo aver subito un incidente stradale il 31 dicembre. Ha vinto il titolo colombiano con il Deportivo Cali nel 2005 e ha ottenuto promozioni con Deportivo Pasto e Atlético Bucaramanga rispettivamente nel 2011 e nel 2015.

Il 39enne Victor Manuel Zapata è morto dopo 3 giorni di agonia

“Ci rammarichiamo per la scomparsa di Víctor Manuel ‘Pindo’ Zapata, ex giocatore del nostro club con cui abbiamo ottenuto la promozione in prima divisione e uno dei migliori rigoristi del calcio colombiano” – ha pubblicato la squadra di Nariño sui suoi media ufficiali.

L’ex centrocampista aveva subito un incidente stradale il 31 dicembre 2024, mentre viaggiava sulla strada tra Santander de Quilichao e Caloto, nel nord di Cauca. Il 39enne era stato ricoverato in condizioni gravissime e, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, è deceduto sabato 4 gennaio.

Calcio colombiano in lutto, il trionfo con Deportivo Cali

Zapata ha debuttato al Deportivo Cali nel 2005 e nel corso della sua carriera ha giocato anche per Centauros, Atlético Huila, Girardot FC, Once Caldas, Alianza Petrolera, Deportivo Pasto, Águilas Doradas, Atlético Bucaramanga e Jaguares de Córdoba . Ha giocato anche all’estero nel Talleres de Perico in Argentina e nell’Alianza Atlético in Perù.