Notte da Oscar a Ravenna con gli Awards Adult Entertainment: tutti i premiati del 30 luglio

Domenica 30 luglio 2023 si terrà a Ravenna nell’oasi naturale del Timida club, la 27esima Edizione del Premi nazionali ufficiali dell’adult gli A.A.E. Awards Adult Entertainment, da tutti chiamato l’Oscar del Porno.

Il 2023 è una data particolare per questi Premi perchè la manifestazione compie 18 anni. Tra i tanti ospiti chiamati a ritirare il premio citiamo: Heidy Cassini la creatrice e realizzatrice del format Awards, Piero Cavallari il Presidente della Piattaforma Web Hard Channel www.hardchannel.tv/web dove i riconoscimenti vengono pubblicati da anni, Holly Hammer Vice Presidente Hard Channel ex attore hard, Andrea Nobili attore, produttore e per l'occasione Presentatore della serata di Gala, Susanna Bella attrice e show girl e co-conduttrice della serata. Sul palco saliranno Arianna Ferrari, la Tx Girl premiata per la prima volta agli A.A.E., Liana Winter show girl, Loris Gonfiotti noto fotografo, Axel Ramirez produttore, Matteo Linux attore, Felix Belmondo produttore, Althea Morrison attrice e show girl, Simone Villani editor, Marcus Anubis attore e show boy, Roberta Miss Sicilia, Bagdad locale di Barcellona numero uno in Europa per gli show audaci, Nataly Beauty Madrina della 27esima Edizione degli Awards. Premi anche per Sabrina Ice, attrice e show girl, Cora Kait show girl, Davide Gambin della Fantasy Studio Agency, Sarah Slave attrice e show girl, Stella Fit Miss Olimpia e show girl. Benny Green nuova attrice nello scenario dell'adult, Mr.Blachkeather di Radio Night Forum esperto degli eventi by night in Italia che per l'occasione intervisterà i vip presenti alla serata e tanti altri ospiti a sorpresa. Il premio giornalistico Michele Capozzi è stato assegnato a Giuseppe D'Alto, Direttore del giornale on line Notizie Audaci. I protagonisti della serata interagiranno con il pubblico presente che potrà partecipare alla serata anche per la cena che inizierà dalle ore 21:00, per poi gustare dalle ore 22 in poi un susseguirsi di premi, spettacoli, sorprese e molto altro. "Amici singoli, singole, accoppiati, tutti, vi aspettiamo per una serata speciale piena di divertimento e spettacoli dal vivo, in un momento come questo dove anche Ravenna ha bisogno di svagarsi" - ha riferito Heidy Cassini. L'appuntamento è alTimida Club di Ravenna, in via Romea Sud 481. Per info. e prenotazioni 339.2000604. Evento by P.L.A. info.340.1863886 tutto su www.hardchannel.tv/web