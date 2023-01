Blue Monday, come trasformare il lunedì più triste dell’anno in Brew Monday

Il lunedì della terza settimana di gennaio (oggi lunedì 16 gennaio) è stato etichettato Blue Monday perché è una giornata che potrebbe sembrare particolarmente uggiosa. Il motivo? Molti dei buoni propositi per l’anno nuovo sono andati nel dimenticatoio, scadenze importanti stanno per arrivare e le celebrazioni natalizie sono un ricordo dolce e lontano.

Cos’è il Blue Monday

Quest’anno il Blue Monday è ancora più triste. Siamo al culmine di una pandemia, il nostro servizio sanitario è sotto pressione come mai prima d’ora e da molti mesi affrontiamo la vita in modo diverso tra mascherine, distanziamento sociale, smart warking e la separazione forzata dai nostri cari. Molti di noi si sono ammalati e ci sono stati molti più decessi a causa dell’infezione da Covid 19. Ci sono comprensibili preoccupazioni per la perdita di posti di lavoro e l’impatto economico della pandemia.

Il lunedì più triste dell’anno

Il Blue Monday potrebbe per molti essere devastante. È fondamentale che ci prendiamo cura della nostra salute mentale in questo momento difficile per evitare che questi sentimenti naturali di paura e tristezza scivolino in ansia e depressione di lunga durata. Senso di tristezza che potrebbe essere trasformato in Brew Monday affrontando questa giornata con spirito positivo e connettendoci almeno virtualmente con amici e colleghi se non è possibile farlo in modo diverso per le restrizioni legate al coronavirus.

Brew Monday, riconnettersi con gli altri almeno virtualmente

La tecnica della ristrutturazione cognitiva per aiutarci a cambiare il modo in cui pensiamo a un particolare evento. Accettare i sentimenti negativi e risolvere i problemi può essere un ottimo punto di partenza per avere un impatto diverso sulla nostra percezione delle cose e degli eventi nel mondo. Connettersi in qualche modo agli altri e socializzare può ridurre la sensazione di isolamento e stress associato.