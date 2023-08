Scopriamo qualcosa di più sul bingo online

Gli appassionati di questo divertente gioco a estrazione conosceranno di certo la versione online del classico bingo cartaceo. Giocato nelle oltre 200 sale sparse in tutto lo stivale, da qualche tempo ha fatto la sua comparsa anche sul web e si sta espandendo sempre di più ricevendo l’approvazione di esperti e non. Ma nonostante le regole di base sono le stesse, non tutti sanno come funziona il bingo online. In questa breve guida faremo luce sui dubbi riguardanti il gioco digitale e daremo qualche consiglio per giocare al meglio.

Le origini

Non possiamo esimerci dal fare un breve excursus storico sulla nascita del gioco e la sua evoluzione. Per quanto il bingo sia a tutti gli effetti una versione moderna della tombola, le sue origini sono completamente differenti. Nasce, infatti, negli Stati Uniti d’America nel 1929, in Georgia. Pare che in quell’epoca andasse molto di moda il beano, dal termine inglese “bean”, fagiolo (poiché si utilizzavano dei fagioli essiccati al posto dei gettoni). Leggenda vuole che un giocatore, dopo aver completato una cartella, urlò per errore il termine Bingo, che piacque talmente tanto all’inventore del gioco che decise di modificare il nome del Beano in quello che conosciamo oggi.

La sua diffusione in Italia ebbe inizio a partire dal 1999 per volere dell’allora premier Massimo D’Alema, che mise a disposizione circa 800 concessioni per altrettante sale da gioco. Successivamente furono stabiliti, attraverso tre decreti, i regolamenti di gioco, i controlli centralizzati e le concessioni. Con l’avvento dell’online, infine, tutto si è spostato nel world wide web.

C’è da dire, però, che per gli italiani non fu proprio una vera e propria novità. Come accennato, il bingo non è altro che una versione moderna della tombola, un gioco presente nella nostra penisola già da diverso tempo. Nata a Napoli nel XVIII secolo, la tombola divenne l’alternativa casalinga al gioco del lotto, vietato dal re Carlo di Borbone, su indicazione di padre Gregorio Maria Rocco, durante le festività natalizie. Considerato immorale per motivi religiosi, il Lotto fu infatti bandito durante il Natale, e fu così che gli ingegnosi napoletani inventarono il famoso gioco della tombola, con tanto di smorfia associata.

Tralasceremo dunque le regole del gioco poiché ben note alla maggior parte di noi, ma ci soffermeremo sui vantaggi del bingo online rispetto alla versione analogica. Per prima cosa è possibile giocare in qualsiasi ora del giorno e della notte e in qualunque luogo noi desideriamo. Le sale virtuali, a differenza di quelle fisiche, sono aperte h24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno, e per giocare basta avere un profilo utente attivo su uno degli innumerevoli concessionari online per connettersi da qualsiasi parte del mondo.

Bingo online e bonus

In secondo luogo, giocare online significa poter usufruire di numerosi bonus di benvenuto e promozioni sempre aggiornate che regalano cartelle gratuite, jackpot e montepremi interessanti. Infine, nel bingo online sono presenti svariate sale con cartelle che vanno da pochi centesimi fino a qualche euro, così da permettere a chiunque di poter giocare in tranquillità provando ad ambire ai jackpot più sostanziosi e ai tanti premi extra.

A differenza del bingo tradizionale, infatti, nelle versioni online sono presenti numerosi bonus e premi aggiuntivi, come l’ambo, la terna o la quaterna (tipici della tombola). Oppure il binghetto, cioè il bingo realizzato dopo il bingo, e ancora i diversi jackpot messi a disposizione con la realizzazione del bingo entro una certa estrazione.

Per chi, invece, non vuole rinunciare alla sensazione di trovarsi in una vera sala da gioco con tanto di speaker e partecipanti di sala, è stato lanciato da pochissimo il bingo live, una realtà già presente nei casinò online che ha trovato consensi anche nel gioco del bingo. Due dealer che dialogano con i giocatori, presentano il gioco e conducono la serata per un’esperienza il più vicina possibile a quella reale, ma con tutti i vantaggi dell’online.