Come funzionano i bonus round nelle slot machine — Il parere degli esperti di MyEmpire

Come funzionano i bonus round nelle slot machine

Le slot machine moderne offrono molto più che semplici giri, combinazioni vincenti e moltiplicatori. I numerosi giochi disponibili nei casinò come casino-myempire.it e altri siti sono dotati di numerosi round bonus e persino di minigiochi. Sono proprio questi elementi che possono influenzare la percezione del gioco e rendere più varie le sessioni di gioco. Scopri come!

Quando e come si avvia la modalità bonus

I round bonus nei giochi disponibili in qualsiasi casinò, ad esempio in MyEmpire, sono parte integrante del gioco. La funzione si attiva quando vengono soddisfatte determinate condizioni, ad esempio quando si raccolgono diversi simboli su una linea del rullo. Le condizioni variano a seconda della slot machine specifica. In una slot, raccogliendo 3 simboli Scatter si ottiene un premio, mentre con 5 se ne sblocca un altro.

Ma è importante capire che l’attivazione del bonus non dipende dall’abilità del giocatore. Il gioco è basato su un algoritmo RNG e ha una frequenza di apparizione del bonus prestabilita. Pertanto, l’apparizione di un determinato round bonus sarà assolutamente imprevedibile e non è possibile attivarlo a piacimento. Ma c’è un’eccezione: alcune slot offrono la possibilità di acquistare la funzione bonus con denaro reale.

Frequenza di apparizione e casualità

Tutti i giochi disponibili nell’assortimento del casinò sono creati dai fornitori sulla base di un RNG. Ciò significa che qualsiasi slot aperta su MyEmpire o su qualsiasi altro casinò avvia un round bonus in un momento assolutamente casuale. La frequenza con cui compaiono è irregolare, quindi possono attivarsi sia nei primi due giri che dopo un centinaio di giri casuali.

Anche la volatilità influisce sulla frequenza dei giri bonus. I giochi con un livello basso e medio attivano questa funzione più spesso, ma offrono vincite modeste. I giochi con un’alta volatilità sono pronti a offrire ricompense generose, ma raramente.

Cosa influenza le ricompense in questi giri

Oltre all’attivazione del round bonus stesso, è importante sapere cosa può influenzare i premi in essi. Ma tutto dipende dai parametri casuali dell’RNG, quindi sia l’attivazione del round bonus che il suo premio sono assolutamente casuali. Inoltre, i bonus possono essere diversi:

Meccanismo di selezione del regalo.

Giri gratuiti con moltiplicatori aggiuntivi.

Mini-giochi con premi aggiuntivi.

Simboli unici con funzione cluster o espansione.

Respins gratuiti.

I premi possono essere completamente diversi e dipendere dal livello della puntata e dal moltiplicatore. In alcuni bonus possono apparire altre funzioni, come il riavvio dei giri gratuiti o l’apertura di un bonus unico con moltiplicatori elevati. Questo rende le slot con round bonus più interessanti e imprevedibili.

Esiste una strategia per massimizzare le vincite

Come già detto, non è possibile influenzare la comparsa dei round bonus nei giochi. Questo si può vedere anche nella versione demo del gioco su MyEmpire o in qualsiasi altro casinò. Ma ci sono alcuni punti su cui vale la pena concentrarsi:

Leggi le condizioni per l’attivazione del round bonus e la tabella dei pagamenti.

Se è disponibile la modalità di gioco automatico, assicurati che ci siano limiti di perdita e vincita.

Effettuate puntate confortevoli per voi e per il vostro saldo, soprattutto se scegliete slot con alta volatilità.

Il round bonus è parte del processo di intrattenimento che rende il gioco confortevole e interessante. Ma giocare a giochi di questo tipo deve essere un piacere, non trasformarsi in una corsa infinita al risultato. Giocate in modo responsabile e considerate l’RNG con lucidità.