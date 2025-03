Buon onomastico Emanuele e Emanuela oggi 26 marzo: immagini di auguri da condividere sui social

Si festeggia oggi Sant‘Emanuele di Anatolia. Secondo la tradizione il santo cristiano visse presumibilmente nel III secolo. Fu martirizzato insieme a Codrato (conosciuto anche come Quadrato) e a Teodosio. Secondo quanto narrato da uno dei sinassari bizantini si narra che Codrato, vescovo di una giovane comunità di cristiani dell’Asia minore, era stato dissuaso dai pagani dal manifestare la sua fede e dall’esercitare la sua guida nella comunità, ma rifiutatosi fu catturato ed ucciso.

Sant’Emanuele di Anatolia decapitato dopo aver professato apertamente la sua fede

Dopo la morte del pastore, Emanuele e Teodosio si presentarono al governatore della provincia professando apertamente la loro fede per rendere testimonianza, pur sapendo cosa rischiassero. Furono torturati e decapitati. S. Emanuele viene raffigurato come un giovane senza veli legato ad un albero col corpo trapassato dai chiodi.

Il significato del nome. Emanuele deriva dall’ebraico Immanuele e significa ‘Dio è con noi’. E’ il nome con cui il profeta Isaia chiama il futuro Messia e per questo fu usato come appellativo di Gesù.

Auguri di buon onomastico Emanuele e Emanuela: immagini da inoltrare su WhatsApp

Auguri di buon onomastico. Oggi 26 marzo, in occasione della ricorrenza di S. Emanuele in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Emanuele e buon onomastico Emanuela.

Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare su WhatsApp e sui social oggi 26 marzo per gli auguri di buon onomastico.