Buon onomastico Anastasia oggi 15 aprile, immagini di auguri da condividere sui social

Oggi, 15 aprile, si festeggia le martiri Basilissa e Anastasia. Furono perseguitate, seviziate e decapitate dopo essersi opposte all’ordine dell’imperatore Nerone che le aveva imposto di abiurare la fede cristiana. Le martiri romane furono giustiziate intorno al 68 dc.

Basilissa e Anastasia battezzate dagli apostoli Pietro e Paolo

Le nobildonne romane Basilissa e Anastasia divennero assidue fedeli degli apostoli Pietro e Paolo dai quali ricevettero il battesimo. Dopo il martirio dei due discepoli di Cristo si occuparono del loro funerale e della sepoltura. Gesto che pagarono a caro prezzo con l’imperatore Nerone che ne ordinò l’arresto. Di fronte al rifiuto di rinnegare la religione cristiana fu disposto che Basilissa e Anastasia fossero sottoposte ai più crudeli supplizi fino ad essere gettate nel fuoco. Rogo dal quale uscirono illese per intervento divino.

Salvate dalle fiamme per intervento divino, Nerone ordinò la decapitazione delle due nobildonne romane

Nerone, adirato per l’accaduto, fece prima tagliare la lingua alle due nobildonne e poi ordinò di giustiziarle con la decapitazione mediante spada. L’ordine fu eseguito intorno al 68 quando il regno dell’imperatore volgeva ormai al suo termine. I resti delle due donne sono custoditi nella Basilica di Santa Maria della Pace a Roma.

Significato del nome. Anastasia è nome di origine greca e significa risurrezione colui o colei che nasce a nuova vita (in valenza non solo cristiana).

Buon onomastico Anastasia: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 15 aprile in occasione della ricorrenza delle martiri Basilissa e Anastasia in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Anastasia.

Di seguito riportiamo alcune gif e immagini di auguri di buon onomastico da inviare oggi 15 aprile su WhatsApp a tutti coloro che sono stati battezzati con il nome di Anastasia.