Buon onomastico Angelo e Angela, oggi 2 ottobre: video, gif e immagini di auguri da condividere

DiMario De Santi

Pubblicato: 2 Ott, 2025 - ore: 01:13 #2 ottobre, #2 ottobre Angeli, #auguri Angela, #auguri Angelica, #auguri Angelo, #buon onomastico Angela, #buon onomastico Angelo, #Santi Angeli custodi
Angeli

Oggi, 2 ottobre, si festeggiano i Santi Angeli custodi e tutti coloro battezzati con il nome di Angelo, Angela e Angelica. Secondo la tradizione cristiana l’angelo custode accompagna ogni essere umano nel suo percorso terreno con lo scopo di allontanare le tentazioni e debolezze. Viene invocato con la tradizionale preghiera dell’Angelo di Dio. La Chiesa, fedele interprete della parola di Dio, istituì l’odierna festa in onore degli Angeli Custodi, per esortare i fedeli ad onorarli in modo particolare.

L’invocazione con la tradizionale preghiera dell’Angelo di Dio

Degli angeli custodi Papa Pio X disse: «Si dicono custodi gli angeli che Dio ha destinato per custodirci e guidarci nella strada della salute» e l’angelo custode «ci assiste con buone ispirazioni, e, col ricordarci i nostri doveri, ci guida nel cammino del bene; offre a Dio le nostre preghiere e ci ottiene le sue grazie» . L’uso di una festa particolare nacque a Valencia nel 1411, in precedenza si festeggiava il il 29 settembre in concomitanza con le celebrazioni dedicate all’Arcangelo Michele.

Papa Pio X sugli angeli custodi: ‘Ci assiste con buone ispirazioni’

Soppressa da Pio V, la festa in onore degli angeli custodi fu ristabilita nel 1608 da Paolo V ed estesa alla Chiesa universale. Nel 1670 Clemente X la rese obbligatoria per tutta la Chiesa latina, sempre alla data del 2 ottobre. Tra i Santi e le Sante che hanno avuto una spiccata e notoria relazione con il proprio angelo custode ricordiamo San Pietro, San Tommaso d’Aquino, San Francesco di Sales, San Francesco d’Assisi, Santa Gemma Galgani, Santa Francesca Romana e San Pio da Pietrelcina.

Buon onomastico Angelo, Angela 2 ottobre: immagini da inoltrare su WhatsApp

Auguri. Oggi, 2 ottobre, in occasione della ricorrenza dei Santi Angeli custodi, in tanti cercheranno di sorprendere parenti, amici e colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Angela, buon onomastico Angelo. Di seguito alcuni immagini, video e gif da inoltrare oggi, 2 ottobre, per gli auguri di buon onomastico.

Di Mario De Santi

