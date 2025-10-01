Buon onomastico Angelo e Angela, oggi 2 ottobre: video, gif e immagini di auguri da condividere

Oggi, 2 ottobre, si festeggiano i Santi Angeli custodi e tutti coloro battezzati con il nome di Angelo, Angela e Angelica. Secondo la tradizione cristiana l’angelo custode accompagna ogni essere umano nel suo percorso terreno con lo scopo di allontanare le tentazioni e debolezze. Viene invocato con la tradizionale preghiera dell’Angelo di Dio. La Chiesa, fedele interprete della parola di Dio, istituì l’odierna festa in onore degli Angeli Custodi, per esortare i fedeli ad onorarli in modo particolare.

Degli angeli custodi Papa Pio X disse: «Si dicono custodi gli angeli che Dio ha destinato per custodirci e guidarci nella strada della salute» e l’angelo custode «ci assiste con buone ispirazioni, e, col ricordarci i nostri doveri, ci guida nel cammino del bene; offre a Dio le nostre preghiere e ci ottiene le sue grazie» . L’uso di una festa particolare nacque a Valencia nel 1411, in precedenza si festeggiava il il 29 settembre in concomitanza con le celebrazioni dedicate all’Arcangelo Michele.

Soppressa da Pio V, la festa in onore degli angeli custodi fu ristabilita nel 1608 da Paolo V ed estesa alla Chiesa universale. Nel 1670 Clemente X la rese obbligatoria per tutta la Chiesa latina, sempre alla data del 2 ottobre. Tra i Santi e le Sante che hanno avuto una spiccata e notoria relazione con il proprio angelo custode ricordiamo San Pietro, San Tommaso d’Aquino, San Francesco di Sales, San Francesco d’Assisi, Santa Gemma Galgani, Santa Francesca Romana e San Pio da Pietrelcina.

Auguri. Oggi, 2 ottobre, in occasione della ricorrenza dei Santi Angeli custodi, in tanti cercheranno di sorprendere parenti, amici e colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Angela, buon onomastico Angelo. Di seguito alcuni immagini, video e gif da inoltrare oggi, 2 ottobre, per gli auguri di buon onomastico.