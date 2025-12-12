Frasi per augurare buon onomastico Lucia oggi 13 dicembre

É tra i nomi più diffusi, tra i più tradizionali del Bel Paese nelle sue varie accezioni ma anche apprezzato e utilizzato nel resto del mondo. Il 13 dicembre si festeggia Santa Lucia da Siracusa, martire cristiana vittima della persecuzione dell’imperatore romano Diocleziano che ordinò di condurla in un bordello ma non riuscirono ad eseguire la condanna perché Lucia diventò pesante al punto che non riuscirono a sollevarla per portarla nel postribolo. Dopo aver sconfitto anche le fiamme fu accusata di stregoneria e decapitata.

Resta controversa la ricostruzione secondo la quale Santa Lucia si fosse cavata gli occhi con l’emblema degli occhi sul piatto sarebbe riconducibile alla tradizione popolare. É patrona e santa protettrice dei ciechi, degli oculisti e degli elettricisti e viene invocata contro le carestie. Di seguito alcune frasi per augurare buon onomastico Lucia (Lucy), auguri Lucio/Luciano (la versione maschile) il 13 dicembre in occasione della festa di Santa Lucia.

Buon onomastico Lucia, Lucio: frasi di auguri da condividere su WhatsApp e social

Non è il nome a rendere unica una persona, ma la persona a rendere unico il nome. Auguri.

Se la memoria non m’inganna oggi è il tuo onomastico Lucia, ti auguro tanta felicità e che non manchi mai la serenità!

Per il tuo onomastico avevo pensato a una frase speciale, ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più belle, perché dette col cuore. Buon onomastico Lucia!

Buon onomastico amore mio: Lucia significa “splendente”. Ho sempre pensato che avessi un nome unico, ed ora ho la conferma che è anche speciale!

Tanti auguri a te che oggi festeggi il tuo bel nome: ti auguro di trascorrere una giornata serena ed allegra, in compagnia dei tuoi cari!

Non ci si può dimenticare di un nome come il tuo. Soprattutto quando si conosce una persona come te, capace di rendere unico un nome già speciale! Ti voglio bene amica mia, buon onomastico!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te, Lucia, che sei una persona tanto speciale e unica!

Ti ho pensato tutto il giorno, proprio per non dimenticare di farti gli auguri di buon onomastico! Auguri Lucio, sei una persona speciale!

L’amore è cieco, sordo e muto. Non guarda in faccia nessuno, non ascolta ragioni e lascia che sia il cuore a parlare… e ad urlare al mondo il tuo nome. Buon Onomastico!

Sei il mio spiraglio di luce nelle giornate più buie e che il tuo nome sia Lucio è un segno del destino. Auguri.

Deve essere la magia di chiamarsi Lucia, col tuo sorriso doni allegria e ispiri ogni mia fantasia al punto che oggi griderò al mondo buon onomastico Lucia mia.