Buon onomastico Ermanno oggi 7 aprile, immagini e gif da condividere sui social

Si festeggia il 7 aprile Sant’Ermanno di Colonia, protettore dei celibi e dei sacrestani. Chiese di essere ammesso nel monastero premostratense di Steinfield ma aveva appena 12 anni e gli fu negato l’ingresso. In ogni caso i monaci si preoccuparono della sua educazione e dell’istruzione scolastica.

A 12 anni chiese l’ammissione al Monastero

Al termine degli studi tornò a Steinfield e diventò monaco e, dopo aver servito per un periodo in refettorio, fu nominato sacrestano, un incarico che gradiva perché gli consentiva di dedicare più tempo alle preghiere.

Il suo sacerdozio fu caratterizzato da omelie sempre più intense e nel tempo divenne difficile trovare qualcuno che servisse alle sue messe in quanto entrava in estasi e prolungava il tempo delle celebrazioni. Fu afflitto da problemi di salute per gran parte della vita, aggravati anche dal digiuno e da altre pratiche penitenziali.

Parlava familiarmente alla statua della Madonna con il Bambino

Le condizioni di salute peggiorarono ulteriormente mentre celebrava le funzioni della passione e della Pasqua al monastero delle religiose cistercensi di Hoven e morì dopo essere colpito da una forte febbre il 7 aprile 1241. Era teneramente devoto al Bambino Gesù e a Maria, nonché attivo nel diffondere il culto di S. Ursula.

Si narra che parlava familiarmente alla statua della Madonna con il Bambino e che una volta essa allungò una mano per prendere la mela che lui le stava offrendo. In un’altra circostanza gli indicò dove trovare i soldi per acquistare le scarpe.

Significato del nome. Deriva dall’antico tedesco Hariman, che significa “uomo delle armi, guerriero”.

Buon onomastico Ermanno oggi 7 aprile: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 7 aprile si festeggiano le persone battezzate con il nome di Ermanno. In tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Ermanno.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Ermanno da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms.