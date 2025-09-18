Buon onomastico Gennaro, oggi 19 settembre: gif, video e immagini di auguri da inviare via social

Oggi, 19 settembre, si festeggia San Gennaro, vescovo e martire cristiano originario di Benevento. È il patrono di Napoli, l’anima di una città che nonostante le difficoltà e le delusioni trova la forza di lottare grazie all’indissolubile legame con il martire riconosciuto sia dalla chiesa cattolica che dagli ortodossi. Nel duomo di Napoli sono custodite le sue ossa e le due antichissime ampolle contenenti il presunto sangue del santo raccolto, subito dopo il martirio da una donna di nome Eusebia.

Il miracolo di San Gennaro

Le ampolle sono esposte alla venerazione dei fedeli per tre volte l’anno: il sabato precedente la prima domenica di maggio, il 19 settembre, giorno della festa patronale, ed il 16 dicembre, giorni cari alla pietà partenopea nel corso dei quali si assist al fenomeno della liquefazione, il miracolo di San Gennaro, attestata per la prima volta nel 1389.

Martirio di San Gennaro. Il vescovo di Benevento morì decapitato nel 305 per aver tentato di intercedere per la liberazione di Sossio, diacono di Miceno ed amico di Gennaro, arrestato dal persecutore Dragonzio. Entrambi furono condannati ad essere sbranati dai leoni ma il giorno dell’esecuzione le fiere si inginocchiarono dopo una benedizione di Gennaro. A questo punto Dragonzio ordinò che fosse decapitato.

Il vescovo di Benevento morì decapitato

Origine del nome. Il nome Gennaro è diffusissimo in Campania e deriva dal latino Ianuarius che significa consacrata al dio Giano ed era in genere attribuito ai bambini nati nel mese di gennaio.

Auguri. Oggi, 19 settembre, in occasione della ricorrenza di San Gennaro in tanti cercheranno di sorprendere parenti, amici e colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Gennaro. Di seguito alcuni immagini, video e gif da inoltrare oggi, 19 settembre, per gli auguri di buon onomastico