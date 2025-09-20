Buon onomastico Matteo, oggi 21 settembre: gif, video e immagini di auguri da condividere

Oggi, 21 settembre, si festeggia San Matteo, apostolo ed evangelista e autore del Vangelo secondo Matteo. Dal Vangelo si apprende che Matteo prima della chiamata di Gesù lavorava come esattore delle tasse.

Secondo la tradizione della Chiesa, Matteo viene raffigurato insieme ad un uomo alato che lo ispira o gli guida la mano mentre scrive il Vangelo. Il pubblicano viene chiamato Levi negli scritti di Luca e Marco. In particolare quest’ultimo parla del primo incontro Gesù che gli dissi semplicemente seguimi.

Matteo, da esattore della tasse ad Apostolo

Matteo si alzò subito ed invitò Gesù, altri pubblicani e peccatori ad un banchetto. Il nome di Levi è indicato anche nel Vangelo secondo Luca mentre negli scritti dell’evangelista, ed ex esattore, viene indicato fin dall’inizio il nome di Matteo. Secondo alcune tradizioni l’apostolo sarebbe morto per cause naturali nel 70 dc. Da rilevare che la figura dell’apostolo continua ad essere oggetto di contrastati studi e pareri discordanti.

Dono di Dio

Significato nome Matteo. Il nome Matteo vuol dire Dono di Dio. Alcuni suppongono che abbia cambiato il nome come una forma tipica dell’epoca, per indicare il cambiamento di vita, analogamente a Simone che diventò Pietro. Le sue reliquie sarebbero giunte a Velia dove sarebbero rimaste per quattro secoli.

Le spoglie furono poi trasferite dal monaco Atanasio nella chiesetta di San Matteo di Casal Velino prima di essere portate a Capaccio al Santuario della Madonna del Granato. In epoca longobarda furono ritrovate e traslate a Salerno dove sono tuttora conservate nella cripta del Duomo del capoluogo di provincia campano.

La solenne processione a Salerno per il Santo Patrono

Culto. Salerno torna a celebrare San Matteo il 21 settembre con la solenne processione che attraversa il centro storico di Salerno e le principali strade del centro cittadino (da quest’anno anche Piazza della Libertà). La statua del santo è accompagnata lungo corteo dai martiri Caio, Ante e Fortunato, papa Gregorio VII e San Giuseppe. Patrono di Salerno è protettore della Guardia di Finanza, dei banchieri, dei doganieri e dei ragionieri.

Auguri. Oggi, 21 settembre, in occasione della ricorrenza di San Matteo, in tanti cercheranno di sorprendere parenti, amici e colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Matteo. Di seguito alcuni immagini, video e gif da inoltrare oggi, 21 settembre, per gli auguri di buon onomastico.