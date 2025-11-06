Buon onomastico Leonardo oggi 6 novembre: video, gif e immagini di auguri da inviare via social

Oggi 6 novembre si festeggia San Leonardo di Noblac conosciuto anche come San Leonardo abate, eremita, di Limoges. Fu uno dei Santi più venerati di Europa nel Medioevo e visse gran parte della sua vita da eremita. Fin da giovane si dedicò agli insegnamenti dell’arcivescovo di Reims, Remigio rinunciando alla carriera cavalleresca.

Il re dei Franchi, Clodoveo, gli diede il privilegio di liberare i prigionieri che avesse incontrato ed avesse ritenuto innocenti. Dopo aver abbandonato la corte con il fratello si ritirò per un periodo nel monastero di Micy. Dopo la nomina a diacono avrebbe compiuto il primo miracolo trasformando l’acqua in vino.

I miracoli di San Leonardo

Dopo la morte di San Massimino fondò il suo eremo intorno al 520 nel Limosino ed ebbe grande seguito e la sua santità arrivò fino al re che ne chiese l’intervento nel momento del travaglio della regina Clotilde e riuscì ad alleviare le pene del delicato parto. Secondo la leggenda devozionale fece un buco in terra che si riempì d’acqua dando origine al pozzo nobiliacum dal quale ha tratto origine la città Noblac. Sull’anno della morte non ci sono elementi certi. Secondo la tradizione il decesso sarebbe avvenuto il 6 novembre alla metà del VI secolo.

San Leonardo è patrono dei carcerati, delle partorienti, dei fabbri, dei carrettieri, degli agricoltori, del bestiame oltre che di numerosi comuni italiani.

Significato del nome. Il nome di Leonardo ha origini longobarde e significa ‘forte come un leone’, esso trae origine dall’unione di due parole: leo ovvero ‘leone’ ed hard, ‘forte, coraggioso’. I suoi accorciativi sono: Nardo, Nardino.

Buon onomastico Leonardo 6 novembre: immagini da inoltrare su WhatsApp

Auguri di buon onomastico. Oggi, 6 novembre,in occasione della ricorrenza di San Leonardo tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Leonardo.

Di seguito alcuni immagini, video e gif da inoltrare oggi, 6 novembre, per gli auguri di buon onomastico. Da rilevare che il 26 novembre si celebra San Leonardo da Porto Maurizio, di origini liguri, seguace di San Francesco di Assisi e gesuiti. Digiunava ogni sabato ed a lui si deve la grande diffusione della pratica della Via Crucis che egli istituì in 572 luoghi.