Buon onomastico Ernesto oggi 7 novembre: auguri e immagini da inviare

Oggi 7 novembre si festeggia S. Ernesto di Zwiefalten, già patrono della Germania. Fu abate nel monastero di Württemberg e morì martire a La Mecca il 1148. Poche le notizie sul Santo. Secondo la tradizione Ernesto fu ordinato abate a 20 anni e nell’arco di 30 anni aprì due case di accoglienza aperte a tutti.

Si narra che fu artefici di alcuni miracoli dei quali non sono precisati i dettagli. Nel 1146 partì per la seconda crociata, unendosi alle forze di re Corrado, e predicò tra i mussulmani in Arabia e Persia prima di essere catturato. Ernesto sarebbe stato successivamente portato a Le Mecca dove fu torturato e ucciso il 7 novembre 1148.

Significato del nome. Il nome Ernesto deriva dall’antico alto tedesco Arnust e significa ‘valoroso, combattente come l’aquila’. Il nome è molto comune nella provincia di Bolzano.

Buon onomastico Ernesto 7 novembre: immagini da inoltrare su WhatsApp

Auguri di buon onomastico. Oggi, 7 novembre, in occasione della ricorrenza di S. Ernesto tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Ernesto. Di seguito alcuni immagini, video e gif da inoltrare oggi, 7 novembre, per gli auguri di buon onomastico.