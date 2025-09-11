Buon onomastico Maria, oggi 12 settembre: gif e immagini di auguri da condividere

Oggi, 12 settembre, si festeggia Santa Maria. Il nome della madre di Gesù in numerosi Paesi, soprattutto in Italia, è assimilato a quello della Madonna. Oltre che dai cristiani è venerata come Santissima madre di Dio anche dagli ortodossi e la sua santità è riconosciuta anche dalla comunione anglicana e da confessioni protestanti come quella luterana.

I festeggiamenti in onore di Santa Maria furono concessi, per la prima volta, da Roma ad una diocesi della Spagna a Cuenca nel 1513. Il 12 settembre 1683 Beato Innocenzo XI estese la festa alla Chiesa universale e la fissò alla domenica fra l’Ottava della Natività.

Il significato del nome di Maria. Diversi i significati attribuiti al nome più diffuso al mondo di derivazione ebraica. Maryàm ovvero principessa secondo il significato dato da alcuni ma anche ‘amata da Dio’. Secondo altre accezioni, riferibili al culto della Vergine, il nome significherebbe ‘signora beneamata’ o ‘desiderosa di un figlio’. Va riferito che anche il termine Amarezza viene spesso associato a Maria così come il termine caldeo Mara: “afflitta, infelice’. Infine con il nome Maria spesso si fa riferimento al termine Stella in ossequio all’inno “Ave, Maris Stella”.

Buon onomastico Maria 12 settembre: immagini da inoltrare su WhatsApp e sui social

Auguri di buon onomastico. Nell’era social, secondo alcuni studiosi, il 12 settembre è il giorno in cui vengono scambiati più messaggi di buon onomastico (in particolare WhatsApp). Dalla mezzanotte parenti, fidanzati, mariti, colleghi ed amici proveranno a sorprendere la persona cara con auguri originali, frasi simpatiche e gif per augurare buon onomastico Maria.

Festeggiano anche il nome maschile Gianmaria e Maria Pia, Maria Teresa, Maria Luisa, Maria Assunta, Annamaria, Biancamaria, Marilena, Marianna, Marilù, Marilda, Maria Teresa, Maria Annunziata. Di seguito alcuni immagini, video e gif da inoltrare oggi, 12 settembre, per gli auguri di buon onomastico.