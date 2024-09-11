Si festeggia oggi, 12 settembre, la Beata Vergine Maria, madre di Gesù e luce di vita e di speranza per i fedeli. In questo giorno in tanti vorranno dedicare una frase speciale in occasione dell’onomastico dei propri cari o un pensiero originale agli amici ed ai colleghi di lavoro.
Non sempre siamo illuminati dalla nostra musa ispiratrice o magari si è costretti a trovare una soluzione in extremis per rimediare ad una dimenticanza. Di seguito alcune frasi per augurare Buon onomastico Maria da dedicare alle persone che più vi stanno a cuore.
- Maria, amica mia, oggi ti festeggio e con te tutte le donne che portano il nome della Madonna: un nome così importante, semplice ma denso dei significati più nobili e profondi e che proprio per questo rispecchia alla perfezione la tua personalità e la tua femminilità, senza fronzoli, ma caparbia e onesta, sempre franca e soprattutto sempre leale e presente. Non so immaginare una vita senza il conforto e la ricchezza che la tua amicizia ha saputo donarmi da quando ti conosco. Ti voglio bene e ti auguro il più felice degli onomastici!
- Cara mamma, mi ha sempre colpito pensare che tu porti lo stesso nome della madre di Cristo. Da piccola questa coincidenza mi riempiva di orgoglio e, a pensarci bene, ancora oggi questo sentimento è quello che prevale quando penso a te. Il tuo nome ti rappresenta benissimo: sei per noi tutti esempio di forza e d’amore senza eguali e grazie alla tua presenza costante e discreta ci sentiamo tutti quanti più saldi sulle nostre gambe e accompagnati – a vigile distanza – nel percorso delle nostre vite. Per esprimere questa gratitudine non bastano le parole e speriamo tutti di essere riusciti a dimostrarti il nostro amore soprattutto nei fatti. Buon onomastico mamma Maria!
- Sai meglio di me, cara Maria, che le canzoni dedicate al tuo nome sono praticamente infinite: dalle ballate romantiche a pezzi più rock, da brani popolarissimi ad altri decisamente classici – oserei dire, liturgici! – fino a pezzi decisamente più disinibiti – ti dice niente il ritornello “Ohi Maria, ti amo – Ohi Maria, ti voglio” che però non era esattamente riferito ad una ragazza ma ad una foglia… stupefacente! Morale della favola: fare un medley sarebbe troppo impegnativo ed io sono troppo pigro, per cui dovrai accontentarti del mio pensiero in questo giorno a te consacrato e dei miei auguri per un felicissimo onomastico!
- Maria, Mariuccia, Mariolina, Marietta, Mariotta, Mariottide…. ma quante sono le versioni di questo nome? Infinite! Uno apre il calendario a caso e un giorno sì e l’altro anche è l’onomastico di una qualche Maria! Tenere dietro a tutte ‘ste ricorrenze non è proprio possibile, così ne approfitto per fare un bell’augurio cumulativo a tutte le Marie di mia conoscenze, tutte donne fantastiche e divine come e più delle Sante dalle quali prendono nome! La mia memoria è labile ma i miei auguri sono sinceri, quindi, care Marie tutte, tanti auguri a voi!
- Figlia mia, quando sei nata decidemmo di darti il nome della Santa di cui quel giorno cadeva la ricorrenza, e con il nome ci augurammo di trasferirti una parte delle virtù della tua patrona: la temperanza, la grazia, la forza di spirito e mente che non hai disatteso ma che dimostri a noi ogni giorno. Come una piccola santa, ci guidi e ci sostieni con i tuoi sorrisi, i tuoi gesti, le tue parole giovani ma già piene di saggezza e d’amore. Sei la luce della nostra vita e ti auguriamo, nel giorno del tuo onomastico, tutto il bene del mondo! I tuoi genitori.
- Auguri Maria! Hai un nome semplice e comune, ma sono proprio le semplici cose a rendere meravigliosa la quotidianità!
- Il tuo nome significa “persona amata” e così sai essere tu per noi: una persona vera che sa farsi volere bene per tutto quello che fa!
- Basta un attimo per pronunciare il tuo nome, ma ci vuole un’etenità per dimenticare una donna amata come te! Felice gionata e buon onomastico Maria!
- Alla Maria più bella che si sia, tanti auguri di buon onomastico da parte mia.
- Mia cara e dolce Maria, oggi è la festa a te dedicata. Spero che la Madonna ti protegga sempre lungo il tuo cammino.
- Tanti auguri alla bambina più sorridente dell’universo. Maria, oggi è la tua giornata speciale! Buon onomastico.
- Il nome Maria significa “amata da Dio”. Tu sei una di quelle! Tanti auguri ad una persona davvero bella dentro e fuori! Buon onomastico Maria.
- Il tuo nome possono anche averlo in tanti, ma per me sarai sempre unica. Buon onomastico mamma!
- Per il mondo sei solo un nome, per me il tuo nome è tutto il mondo! Auguri Maria.
- Dolce Maria, il tuo nome evoca magia… Allontana la malinconia e riempie la vita mia. Buon onomastico.
- Sei una mamma fantastica, generosa e premurosa. Del resto non potevi che chiamarti Maria come la grande mamma dei cieli e della terra che ha partorito il Bambin Gesù nel segno della purezza.