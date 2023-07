Buon onomastico Natalia oggi 27 luglio: immagini di auguri da inviare via social

Con l’amato sposo ha donato la sua vita a Cristo. Il 27 luglio si festeggia Santa Natalia, nata con il nome di Sabigoto, ha vissuto a Cordova, in Andalusia, nel periodo dell’occupazione musulmana.

Natalia e il marito Aurelio, i timori per i figli e il desiderio di martirio dopo aver visto il sacrificio del cristiano Giovanni

Sposò Aurelio, giovane nato da madre cristiana e padre musulmano ma che, divenuto orfano, fu educato da una zia di formazione cristiana. Visto il clima ostile e le persecuzioni cercavano di non farsi riconoscere per evitare che i figli restassero orfani e fossero costretti a diventare musulmani.

Vedere il cristiano Giovanni subire con serenità le offese e gli insulti dei musulmani segnarono un profondo cambiamento in Natalia e Aurelio che iniziarono a maturare il desiderio di subire il martirio per Cristo. Convinzione rafforzata dalle visite in carcere ai futuri martiri Giovanni, Eulogio, Flora e Maria.

Da qui la decisione di manifestare la loro fede nel periodo della persecuzioni dei Mori ma prima assicurarono un futuro dignitoso e sicuro per i figli affidandoli a Isabella, vedova del martire Geremia, che viveva al Monastero Tabanense. Successivamente si unirono a Felice e Liliosa, ispirati dai loro stessi ideali.

La visione, l’incontro con il diacono Giorgio e la decapitazione dopo essere entrata in moschea a volto scoperto

A loro si unì il diacono Giorgio, monaco di San Saba di Gerusalemme, al quale Natalia confidò che lo aspettava in quanto aveva avuto una visione in cui le era stato promesso un monaco come compagno di martirio. Toccato dalle parole della donna, Giorgio sentì forte il desiderio di sacrificare la propria vita per Cristo.

Per realizzare il loro proposito Natalia e Liliosa entrarono in moschea a viso scoperto facendosi così riconoscere come cristiani. Furono arrestate con i mariti e condannate a morte mentre Giorgio, essendo straniero, fu rilasciato. Il monaco però voleva condividere la sorte dei suoi compagni ed iniziò ad insultare Maometto. Fu decapito insieme agli altri quattro fedeli.

Significato nome. Il nome Natalia ha origini latine e deriva dal termine “natalis”, che significa “nascita” e spesso alle bambine nata nel periodo natalizio veniva dato questo nome. Le donne che portano il nome Natalia sono spesso intelligenti, intuitive e creative. Sono molto riflessive e apprezzano la bellezza e l’arte in tutte le sue forme.

Buon onomastico Natalia, immagini da inoltrare su WhatsApp e social

Auguri di buon onomastico. Oggi 27 luglio, in occasione della ricorrenza di Santa Natalia in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Natalia. Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare su WhatsApp e sui social oggi 27 luglio per gli auguri di buon onomastico.