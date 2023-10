Buon onomastico Olga oggi 11 luglio: immagini di auguri da inviare via social

Oggi 11 luglio si festeggia Santa Olga da Kiev, moglie del principe Igor. Nata a Pskov, in Russia, ma di origine norvegese in quanto apparteneva ai variaghi, una popolazione che aveva invaso le terre intorno al fiume Volga. Di religione pagana come il consorte si convertì dopo un viaggio a Costantinopoli.

La principessa Olga divenne sovrana dopo l’assassinio del principe Igor di Kiev: la caccia ai colpevoli e le esecuzioni

Divenne sovrana quando il gran principe di Kiev fu assassinato in un agguato mentre si recava a riscuotere i tributi. Il figlio, Svjatoslav, aveva appena 3 anni e le fosse assegnata la carica di sovrana fino al raggiungimento della età adulta dell’erede. Nei primi anni del suo regno diede caccia senza tregua agli assassini del principe Igor ordinando centinaia di esecuzioni.

A riprova della sua spietatezza la trappola con la quale fece uccidere i Drevljani che spingevano per farle sposare il loro principe. Attirati con la proposta di un rigenerante bagno al vapore, morirono avvolti tra le fiamme. La svolta fu la conversione della principessa Olga che nel frattempo aveva amministrato con lungimiranza il nuovo stato russo.

Olga si recò a Costantinopoli per stringere alleanza con i popoli della steppa con finalità politico militare come aveva fatto in altri territori che aveva visitato. La principessa decise di farsi battezzare dal patriarca Polieucte con Costantino VII Porfirogenito che le fece da padrino. Dopo aver ricevuto il sacramento assunse il nome di Elena.

La conversione al Cristianesimo e gli ostacoli: il nipote Vladimiro riuscì a realizzare la missione di evangelizzazione del Paese

Da quel momento iniziò una laboriosa e complicata opera di conversione del suo popolo al cristianesimo. Dalla Germania arrivò il monaco Adalberto di Magdeburgo che non riuscì a portare a termine la sua missione dato che neanche Svjatoslav, figlio di Olga diventato ormai Gran Principe di Kiev volle convertirsi.

Fu poi suo nipote, S. Vladimiro di Kiev, a portare a termine la missione di evangelizzazione. A lui si deve anche la venerazione della nonna, il corpo fu traslato nella chiesa delle Decime. La festa per celebrarla fu fissata all’11 luglio. Il culto di Santa Olga viene riconosciuto sia dalla chiesa cattolica che da quella ortodossa.

Significato del nome. È una ripresa del nome Ольга (Ol’ga), la forma russa di Elga, che deriva dal norreno heilagr (“santo”, “benedetto”); il significato è quindi “la santa”.

Buon onomastico Olga, immagini da inoltrare su WhatsApp e social

Oggi 11 luglio, in occasione della ricorrenza di Santa Olga in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Olga. Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare su WhatsApp e sui social oggi 5 agosto per gli auguri di buon onomastico.