Immagini buon onomastico Carmine e Carmela

Si festeggia il 16 luglio la Madonna del Carmelo, una delle ricorrenze più sentite dai fedeli. Nella tradizione cattolica e carmelitana in particolare, infatti, la Signora del monte Carmelo rappresenta il “fiore più bello del giardino di Dio”, la Vergine purissima che possiede la bellezza di tutte le virtù.

La devozione della Madonna del Carmelo

Il Monte Carmelo, in Palestina, fin dal tempo dei Fenici (chiamati Filistei nella Sacra Bibbia) fu meta di anacoreti; lassù si ritirarono, dopo la morte di Gesù, alcuni cristiani aspiranti alla perfezione dei consigli evangelici e sul Carmelo dedicarono il primo Tempio alla Vergine che perciò si chiamò Madonna del Carmelo o del Carmine. Tra i fatti prodigiosi la doppia apparizione della Vergine Santa a San Simone Stock che reggeva l’Ordine inglese dopo il riconoscimento di Papa Onorio III.

Un secolo dopo l’apparizione a San Simone Stock, la Vergine SS. del Carmine appariva al Pontefice Giovanni XXII e, dopo avergli raccomandato l’Ordine del Carmelo, gli prometteva di liberare i suoi confratelli dalle fiamme del Purgatorio il sabato successivo alla loro morte.

Immagini buon onomastico Carmen

Il 16 luglio in tanti festeggeranno l’onomastico nelle molteplici varianti del nome legato alla Madonna del Carmelo sia al maschile che al femminile. Carmine e Carmela sono diffusissimi al sud Italia mentre Carmen è più utilizzato al nord. Di seguito immagini per augurare buon onomastico Carmine, Carmela e Carmen oggi 16 luglio.