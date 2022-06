Buon onomastico Pietro e Paolo: 10 frasi di auguri da condividere su WhatsApp e social

Oggi, 29 giugno, si festeggiano i Santi Pietro e Paolo. Il martirio dei due apostoli, fondatori della Chiesa, è ricordato dai cattolici di tutto il mondo. La data selezionata è l’anniversario della loro morte o la traslazione delle loro reliquie. In Italia la ricorrenza dei Santi patroni di Roma era giorno festivo. L’abrogazione è avvenuta nel marzo del 1977.

Significato del nome. Pietro deriva dal termine greco Petros trasformato in latino in Petrus. Significa letteralmente Pietra, roccia. Paolo deriva dal latino “Paulus”, il cognome romano della gens Aemilia, tratto a sua volta da un aggettivo omonimo che significava “di piccola quantità”, “piccolo”. Si pensa infatti che Paulus venisse usato per indicare il figlio più giovane della famiglia. Pietro, Paolo, Paola, Piero, Piera sono tra i nomi più comuni in Italia.

Frasi da condividere per augurare buon onomastico Pietro e Paolo

Auguri. Di seguito 10 frasi da condividere su WhatsApp e sui social per augurare buon onomastico a coloro che portano il nome di Paolo, Paola, Pietro, Piera, Piero oggi 29 giugno.