Buon onomastico Eleonora oggi 21 febbraio, immagini e gif da condividere sui social

Si festeggia oggi, 21 febbraio, Santa Eleonora di Provenza, regina consorte d’Inghilterra e duchessa consorte d’Aquitania dal 1236 al 1272 (figlia di Beatrice di Savoia). Sebbene la Chiesa cattolica non abbia mai ufficializzato il suo culto, è localmente considerata una santa.

Nella sua nuova residenza inglese fu seguita da numerosi suoi parenti e connazionali, che abbandonarono la Provenza in cerca di maggior fortuna. Grazie alla sua intercessione in molti riuscirono a trovare lavoro nei pubblici uffici.

Eleonora non mancò di esercitare una grande influenza, sia durante il regno di Enrico, sia nei primi anni del regno del figlio nato dalla loro unione, Edoardo I. Ritiratasi infine dalla vita pubblica, il 3 luglio 1276 prese il velo nell’abbazia benedettina di Amesbury, ove trascorse i suoi giorni sino alla morte, avvenuta il 25 giugno 1291.

Origine del nome. Eleonora deriva dal provenzale Hellionor e significa ‘creatura che ha pietà’. Questo nome ha avuto una grande diffusione nel Duecento e nel Trecento.

