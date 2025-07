Buon onomastico Priscilla oggi 8 luglio: immagini di auguri da inviare via social

Si festeggiano oggi 8 luglio gli sposi e martiri Aquila e Priscilla. Giudeo il primo mentre Prisca, detta Priscilla, era di origini romane. Venerati sia dalla chiesa cattolica che da quella ortodossa. Non si hanno notizie certe sulla data della loro conversione.

Aquila e Priscilla, sposi e martiri: furono discepoli dell’apostolo Paolo

La coppia si avvicinò alla fede cristiana dopo aver conosciuto l’apostolo Paolo che ospitarono a Corinto in occasione della sua prima visita alla città. In seguito lo accompagnarono ad Efeso prima di ospitarlo nuovamente per tre anni nella loro abitazione dove spesso si svolgevano anche le riunioni della comunità cristiana.

La fuga dalle persecuzioni e la morte per decapitazione

Trasferitisi a Roma furono costretti a lasciare rapidamente la Capitale per via delle persecuzioni di Nerone. Priscilla, che negli Atti degli Apostoli compare sempre con il nome di Prisca, e Aquila furono uccisi per decapitazione dopo essere stati costretti spesso a cambiare città per evitare le persecuzioni ordinate dagli imperatori romani.

Da rilevare che Sant’Aquila è anche patrono della Lazio, prima società sportiva a poter vantare un’icona santificale.

Il significato del nome. Priscilla è un nome che deriva dal latino Priscus e significa ‘molto antica’. Si festeggia anche il 18 gennaio in memoria della nonna delle Sante Prassede e Prudenziana e madre del senatore San Pudente.

