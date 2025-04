Festa della Liberazione oggi 25 aprile, immagini da condividere

Oggi, 25 aprile, l’anniversario della Liberazione d’Italia riconosciuta anche come festa della Liberazione. Un giorno carico di significati in quanto si celebra la Liberazione del Bel Paese dall’occupazione nazi fascista con le forze armate alleate, l’esercito italiano cobelligerante e le forze partigiane che riuscirono a portare a termine la vittoriosa resistenza militare durante la seconda guerra mondiale ed in seguito all’armistizio del settembre del 1943.

Il Clnai proclamò l’insurrezione, la condanna a morte di Benito Mussolini

Il 25 settembre 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) proclamò l’insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti ordinando alle forze partigiane del Nord Italia di attaccare tutti i presidi nazisti e fascisti in “nome del popolo italiano“. Inoltre fu stabilita la condanna a morte per tutti i gerarchi incluso Benito Mussolini che fu raggiunto e fucilato tre giorni dopo.

Dichiarata festa nazionale da Re Umberto II su proposta del presidente del consiglio Alcide De Gasperi

Il Re Umberto, principe e luogotenente del Regno d’Italia, istituì la festa della liberazione il 22 aprile 1946 su proposta del presidente del consiglio Alcide De Gasperi. “A celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarata festa nazionale”. Il 27 maggio 1949 la festa viene istituzionalizzata quale festa nazionale con legge 260.

Immagini Festa della Liberazione da condividere su WhatsApp oggi 25 aprile

Tra gli eventi del programma della festa c’è il solenne omaggio, da parte del Presidente della Repubblica Italiana e delle massime cariche dello Stato, al sacello del Milite Ignoto con la deposizione di una corona d’alloro in ricordo ai caduti e ai dispersi italiani nelle guerre. Di seguito alcune immagini e gif da inoltrare via WhatsApp per augurare Buon 25 aprile, buona Festa della Liberazione.