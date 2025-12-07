Festa dell’Immacolata 8 dicembre, frasi di auguri da condividere

“Dio ha scelto Maria da tutta l’eternità perché fosse la Madre di suo Figlio; per compiere tale missione è stata concepita immacolata”.
La solennità fu introdotta da Papa Sergio I
La genesi dellaFesta dell’Immacolata Concezione dell’8 dicembre va ricercata nella profonda venerazione della Chiesa di Gerusalemme presso cui era sempre viva la memoria del sito della casa natale della Madonna. La solennità, è introdotta a Roma da Papa Sergio I (687-701).
Pio IX nel 1854 con la bolla “Ineffabilis Deus” proclama il dogma della Concezione Immacolata di Maria. Ricorrenza che di fatto apre le festività natalizie e coincide con una ‘liturgia’ non scritta per tante famiglie cristiane che l’8 dicembre si riuniscono per preparare l’albero di Natale e allestire il presepe. Chi non potrà trascorrere questo giorno di festa con i propri cari e non avrà la possibilità di abbracciare gli amici cercherà di sorprenderli con frasi originali o simpatiche per augurare buona festa dell’Immacolata.
Buona festa dell’Immacolata, frasi da condividere sui social
- Per la festa della nostra Mamma Immacolata faccio i miei auguri speciali a tutte le mie amiche mamme. Che la sua protezione vegli sempre su di voi e sui vostri amati bambini
- In questa santa giornata di festa, desidero mandarti il mio messaggio di amicizia e affetto, perché la serenità e l’amore regnino nella tua casa e nella tua famiglia oggi e sempre. Buona Immacolata!
- L’Immacolata e Beata Maria ci dona la sua luce divina. Volgiamo lo sguardo a lei, ci indicherà la strada verso la gioia divina!
- Da oggi inizia l’aria magica e festosa che ci porterà al Natale. Ti auguro che che questi giorni possano riempire il tuo cuore di amore e gioia. Buona festa dell’Immacolata
- Luci, colori e musiche: tutto è pronto per l’arrivo del Natale. L’Immacolata Concezione vegli su di voi e sulla vostra famiglia
- Che la Beata Vergine Immacolata possa in questo santo giorno accogliere tutte le tue preghiere. Felice 8 dicembre
- Chi nutre nel cuore un amore festoso verso la Madonna ottiene in cambio una gioia serena.
- Un pensiero a chi, come Maria, sa ancora farsi grembo accogliente per far spazio alle sorprese, a coloro che sono disposti a lasciarsi cambiare per rinascere a vita nuova.,
- In questa giornata di festa fai in modo che la Madonna, anche attraverso di te, possa compiere la sua opera di amore per il mondo. Buon 8 dicembre!
- I tempi nei quali viviamo hanno bisogno di te, Immacolata Madre del Salvatore, che per tutte le generazioni non cessi di essere il segno dell’avvento di Dio e il segno dell’umana speranza. (Papa Giovanni Paolo II)