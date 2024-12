Benvenuto inverno oggi 21 dicembre: frasi e immagini da condividere

Il giorno ‘più corto dell’anno’ coincide con il solstizio d’inverno. Il 21 dicembre inizia la stagione in cui freddo, gelo e giornate buie e piovose prendono il sopravvento su quelle in cui fa capolino un tiepido, rigenerante sole. A rendere più dolce l’arrivo del generale inverno le festività natalizie che bussano alla porta e le giornate che lentamente inizieranno a diventare più luminose dal 22 dicembre con l’equinozio di Primavera, 21 marzo, che riequilibrerà le ore di giorno con quelle di notte.

Il solstizio d’inverno coincide con il ‘giorno più corto dell’anno

In alcuni casi, però, il solstizio d’inverno può avvenire in anticipo o slittare in avanti, fino al 23 dello stesso mese. Questi cambi dipendono dalla differenza che c’è tra il nostro calendario (detto gregoriano), che dura 365 giorni, e il tempo che la Terra impiega davvero per completare il proprio giro intorno al Sole, pari a 365 giorni, 6 ore, 9 minuti e 6 secondi. A voler essere ancora più precisi, la discrepanza effettiva è di 5 ore, 48 minuti e 46 secondi, a causa della cosiddetta precessione degli equinozi, un movimento molto lento della Terra simile a una trottola, che sottrae a quelle 6 ore una manciata di minuti. Quest’anno il solstizio 2023 sarà venerdì 22 dicembre alle 4:27.

