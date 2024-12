Buon onomastico Dario oggi 19 dicembre: immagini di auguri da condividere sui social

Si festeggia oggi, 19 dicembre, San Dario, uno dei quattro martiri uccisi a Nicea, in Bitinia, nel IV secolo. Analoga sorte subirono Zosimo, Paolo e Secondo. Scarne le notizie sul martire che è venerato da tutte le chiese che ammettono il culto dei santi. Dal Martirologio Romano non emergono riscontri significativi sul percorso cristiano di Dario ma anche sulle sue origini e attività lavorativa.

Nella cappella palatina di Palermo, situata all’interno del complesso architettonico di Palazzo dei Normanni, si ritrova una testimonianza allegorica di S. Dario martire: un mosaico in cui il santo viene raffigurato in un tondo. Ha un volto barbuto e la scritta intorno “Aγιος Dareios”.

Il significato del nome. Deriva dal persiano e significa ‘che mantiene il bene. Praticità, socievolezza, loquacità e intelligenza sbrigliata connotano Dario e Daria.

Buon onomastico Dario, Daria 19 dicembre: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 19 dicembre in occasione della ricorrenza di Dario in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Dario, buon onomastico Daria.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Dario da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms.