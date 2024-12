Buona Festa dell’Immacolata e buon onomastico Concetta, oggi 8 dicembre: immagini, gif e video

Si celebra oggi 8 dicembre l’Immacolata Concezione e si festeggia l’onomastico di Immacolata e Concetta.

Origine dei nomi. Il nome Immacolata viene dato in onore della Immacolata Concezione di Maria Vergine. La parola immacolata deriva dal latino e significa “senza macchia“. Tra le varianti più comuni del nome c’è Imma. Nel 2018 era il 390 nome più scelto d’Italia. In calo rispetto all’inizio del nuovo secolo quando Immacolata era il 167 nome più scelto nel Bel Paese.

Concetta deriva dal latino concipio e significa ‘concepire’. Del nome esistono le seguenti varianti: Tina, Concezione, Concessina, Concettina, Concy, Concita, Concepita, Concetta Maria e persino la forma maschile, Concetto. Da rilevare che l’Immacolata Concezione è patrona della Spagna e dei fabbricanti di calze e di sete.

Buon onomastico Concetta, auguri Immacolata: immagini da inviare su WhatsApp

Auguri Immacolata e buon onomastico Concetta. In occasione della ricorrenza dell’Immacolata Concezione in tanti proveranno a sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare Buona Festa dell’Immacolata e buon onomastico Concetta o auguri Immacolata. Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare oggi 8 dicembre per gli auguri di buon onomastico e di Buona Festa dell’Immacolata.