Scelta della macchina fotografica, i suggerimenti da non perdere

Un gran numero di persone, nel momento in cui si appresta ad acquistare una nuova macchina fotografica, è in notevole difficoltà. Chiaramente non c’è un modello che è in grado di soddisfare le esigenze di tutti, ma la scelta va sempre fatta tenendo conto di quelle che sono le proprie esigenze e le caratteristiche della macchina che si sta cercando.

A parte nel caso in cui abbiate intenzione di mirare all’acquisto di modelli particolarmente costosi, bisogna considerare che le diversità tra le differenti macchine fotografiche non sono poi così elevate, a maggior ragione se si tiene conto dei modelli entry level.

Come capire le proprie esigenze

Il primo passo per poter prendere una decisione sensata è certamente quello di comprendere quale sia lo scopo relativo all’acquisto di una macchina fotografica. Scattare delle foto, quando non si tratta di un lavoro, ma solo ed esclusivamente di un hobby, permette inevitabilmente di prendere in considerazione dei modelli di macchine fotografiche dal prezzo contenuto e dotate di funzionalità base. Nel caso in cui, al contrario, vogliate fare un salto di qualità nelle vostre foto e avvicinarsi al professionismo, la cosa migliore da fare è quella di optare per l’acquisto di modelli decisamente più performanti e adatti a tali esigenze.

Scegliere il portale dove acquistare

Concentratevi sull’obiettivo e non sul corpo

Qualsiasi macchina fotografica si caratterizza per essere formata da due componenti. Stiamo parlando del corpo macchina e dell’obiettivo. Nel primo caso, è la componente fissa, in cui è collocato il sensore, mentre nel secondo caso è quella componente che si può tranquillamente staccare e sostituire.

Cosa cambia tra una foto meno efficace e una di notevole qualità? La differenza è rappresentata, nella maggior parte dei casi, dall’obiettivo, che offre la possibilità di sfruttare un gran numero di effetti diversi. Il suggerimento migliore da seguire in questi casi è senz’altro quello di non spendere una cifra troppo alta su un corpo macchina per poter poi mantenere un obiettivo base. La cosa migliore, invece, è optare per un corpo macchina un po’ meno caro, ma puntare sull’acquisto di un obiettivo di notevole qualità. In questo modo, con quanto risparmiato, ecco che si può pensare di comprare l’obiettivo più adatto alle proprie esigenze.

Mirrorless o no?

Se nel mercato delle macchine fotografiche di qualche decennio fa dominavano le reflex, ora i tempi sono cambiati. Le reflex si caratterizzano per avere un pentaprisma, ovvero un particolarmente meccanismo di specchi che offrono la possibilità di scorgere dal mirino alla perfezione quello che sta inquadrando l’obiettivo.

Al giorno d’oggi, però, le cose sono cambiate ancora, dal momento che sul mercato ci sono tantissime mirrorless, ovvero modelli che non sono dotati dello specchio, ma che possono contare invece su un mirino digitale. Quest’ultimo è rappresentato da uno schermo di ridotte dimensioni, in grado di visualizzare solo ed esclusivamente quello che sta catturando il sensore. Qual è, quindi, il punto di forza? Si possono ammirare in real time i cambiamenti che da apportare necessariamente alle foto, quindi ad esempio aumentare la componente scura delle foto oppure schiarirle.