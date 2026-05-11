Veneto Experience 2026, torna a Treviso la fiera dell’intrattenimento per adulti: attesi Siffredi e Valentina Nappi

Tre notti di show, ospiti e spettacoli al New 1000 Lire nel segno della trasgressione
La cittadina di Preganziol si prepara ad accendere i riflettori su uno degli appuntamenti più particolari e discussi del panorama italiano dedicato all’intrattenimento per adulti. Dal 15 al 18 maggio torna infatti “Veneto Experience”, la manifestazione giunta alla sua sesta edizione che negli anni è diventata un punto di riferimento per appassionati, curiosi e operatori del settore.
L’evento si svolgerà all’interno del New 1000 Lire, locale che per tre serate consecutive verrà trasformato in una sorta di grande villaggio dell’adult entertainment tra spettacoli dal vivo, incontri, ospiti e momenti dedicati al mondo fetish e BDSM.
Attesi Rocco Siffredi, Valentina Nappi e i protagonisti del settore
Tra gli ospiti annunciati dagli organizzatori figurano alcuni dei nomi più noti del panorama hard italiano e internazionale. Prevista infatti la partecipazione di Rocco Siffredi, Valentina Nappi, Franco Trentalance, Roberta Gemma e Max Felicitas.
Secondo gli organizzatori saranno circa un centinaio gli ospiti coinvolti complessivamente tra performer, influencer e personaggi televisivi.
Il programma partirà venerdì 15 maggio dalle ore 20 con show, interviste e momenti di intrattenimento che accompagneranno il pubblico fino a notte inoltrata.
Tornano anche i DSN Awards, gli “Oscar” del settore
Uno dei momenti più attesi della manifestazione sarà la consegna dei “DSN Awards 2026”, premi dedicati al settore dell’intrattenimento per adulti giunti alla seconda edizione.
L’evento punta anche quest’anno a mescolare spettacolo e cultura di settore, cercando di ampliare il pubblico rispetto ai tradizionali eventi dedicati esclusivamente agli addetti ai lavori.
Secondo gli organizzatori, infatti, Veneto Experience (clicca qui per scoprire tutti i protagonisti) vuole diventare anche uno spazio di confronto sul tema della sessualità, del consenso e dell’espressione personale, attraverso workshop, incontri e momenti dedicati ai diversi aspetti del mondo adult.
Perché Veneto Experience continua a far discutere
Negli anni la manifestazione ha attirato curiosità e polemiche proprio per il suo approccio molto diretto a temi spesso considerati tabù nel dibattito pubblico italiano.
Gli organizzatori sostengono che eventi di questo tipo possano contribuire a normalizzare il confronto su sessualità e libertà individuale, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio e trasversale.
Accanto agli spettacoli e agli ospiti più celebri, spazio anche ad aree dedicate agli appassionati di fetish, BDSM e produzioni di nicchia, oltre a workshop pratici e momenti fotografici.
Ed è probabilmente proprio questa miscela tra provocazione, intrattenimento e cultura pop a rendere Veneto Experience uno degli appuntamenti più chiacchierati del settore in Italia.