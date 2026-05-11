Chi è Grace Raccah, la donna che ha sposato Rudy Zerbi: le nozze segrete e la storia lontana dai riflettori

Rudy Zerbi è convolato a nozze

Il coach di Amici sorprende tutti con il matrimonio blindato, il rito e l’abito della sposa: “Sono innamorato di lei”

Nozze lontane dalle telecamere, pochissimi dettagli pubblici e una sola foto condivisa sui social con una data e un cuore. Così Rudy Zerbi ha scelto di confermare quello che da ore circolava come indiscrezione: il matrimonio con Grace Raccah.

A lanciare la notizia era stato il giornalista Gabriele Parpiglia attraverso la sua newsletter, pubblicando alcuni scatti della cerimonia celebrata domenica 10 maggio. Le nozze sono state celebrate alle porte di Roma con rito ebraico, una scelta fatta per rispettare le origini della sposa. Zerbi avrebbe indossato un elegante abito blu per la cerimonia blindatissima organizzata lontano dai riflettori. Poco dopo è arrivata anche la conferma dello stesso Zerbi, che ha pubblicato una foto simbolica accompagnata soltanto dalla data “10-5-2026”.

Una scelta perfettamente in linea con il modo in cui la coppia ha sempre vissuto la propria relazione: senza clamore, senza esposizione continua e soprattutto lontano dal gossip quotidiano.

Chi è Grace Raccah, la moglie di Rudy Zerbi

Grace Raccah ha 35 anni ed è figlia di Daniele Raccah, fondatore insieme a Giovanni Della Rocca del marchio di abbigliamento Dan John.

Il brand, nato nel 2015, è diventato negli anni un colosso internazionale della moda maschile con oltre 250 punti vendita nel mondo.

Ma chi conosce davvero Grace racconta una personalità molto distante dall’immagine della classica ereditiera da copertina. Zerbi stesso, nelle rare volte in cui ha parlato pubblicamente di lei, l’ha sempre descritta come una donna concreta, matura e fondamentale nella sua vita quotidiana.

Ospite di Verissimo, aveva confessato: “Sono innamorato di Grace. È più giovane di me, ma è matura e io sono molto fortunato”.

La differenza d’età e quella frase che ha colpito il pubblico

Tra Rudy Zerbi e Grace Raccah ci sono 22 anni di differenza. Un dettaglio che inevitabilmente ha attirato l’attenzione del pubblico, ma che il coach di Amici ha sempre ridimensionato con grande naturalezza.

Anzi, parlando della compagna, aveva pronunciato una frase che aveva colpito molti telespettatori: “Nei momenti difficili, dove bisogna essere grandi, la grande è lei”.

Parole che raccontano molto del tipo di rapporto costruito dalla coppia in questi anni, vissuto senza eccessi mediatici nonostante la notorietà di Zerbi.

Una storia vissuta lontano dal gossip

La relazione tra Rudy Zerbi e Grace Raccah è emersa pubblicamente soltanto nell’autunno del 2023, quando i due erano stati visti insieme al compleanno del regista di Uomini e Donne Stefano Carriero.

Prima di allora, soltanto qualche apparizione sporadica legata agli eventi del brand Dan John. Nessuna esposizione continua sui social, nessuna intervista di coppia e pochissime foto condivise pubblicamente.

Una scelta precisa che Zerbi aveva spiegato anche a Silvia Toffanin: “Sto con una donna che vuole tutto tranne che si parli di lei”.

La famiglia allargata e la nuova vita insieme

Rudy Zerbi è padre di quattro figli maschi nati da precedenti relazioni, mentre Grace è mamma di una bambina.

Ed è proprio parlando della nuova famiglia allargata che il coach televisivo aveva mostrato uno dei lati più emozionati della sua vita privata. “Abbiamo in casa una femminuccia che non abbiamo mai avuto”, aveva raccontato sorridendo.

Negli ultimi anni Zerbi aveva mantenuto rapporti sereni anche con le sue ex compagne, sempre mettendo al centro il benessere dei figli. L’arrivo di Grace, però, sembra aver portato una stabilità diversa, più profonda e silenziosa.

Ed è forse proprio questo il dettaglio che oggi colpisce di più: in un mondo dove tutto viene raccontato in tempo reale, Rudy Zerbi ha scelto di custodire il momento più importante della sua vita privata quasi lontano da tutti, confermando un amore cresciuto senza bisogno di trasformarsi continuamente in spettacolo.