Apple iPhoneSe 2020 rilasciato: data preordine, caratteristiche e prezzi

Apple esce con un nuovo iPhone SE di seconda generazione. Con prezzi a partire da 499 euro, l’iPhone SE di seconda generazione è un’alternativa economica ai modelli di fascia alta di Apple. In virtà del prezzo Apple spera che il modello di fascia bassa possa attirare nuovi clienti.

Apple lancia il modello di fascia bassa dell’iPhoneSe

Il compatto telefono iPhoneSE è dotato di un pulsante Home con TouchID, video 4K e display Retina HD. È disponibile in nero, bianco e rosso. È più economico e più piccolo dell’iPhone 11 da 639 euro e dell’iPhone Pro Max da 923 euro. L’iPhone economico è puntuale mentre l’economia globale si avvicina alla recessione.

Apple iPhoneSe 2020, caratteristiche e prezzi

Il telefono offre 64 gigabyte di spazio di archiviazione, ma i modelli aggiornati, con miglioramenti della capacità dei gigabyte, verranno venduti a prezzi più alti. Un telefono da 128 gigabyte costerà 549 euro e una versione da 256 gigabyte 669 euro. Da rilevare che negli Stati Uniti i prezzi sono leggermente inferiori ed in tanti tenteranno di acquistarlo on line per assicurarsi l’iPhoneSe 2020 a prezzi contenuti.

I preordini inizieranno venerdì 17 aprile dalle 14:00 mentre la consegna sarà effettuata entro il 24 aprile, ma poiché la maggior parte dei negozi Apple sono chiusi in tutto il mondo pochi clienti possono testarlo prima di acquistare.