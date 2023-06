Vietri sul Mare protagonista della terza edizione dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport. La cittadina costiera ospiterà per la prima volta assoluta una manifestazione di Basket di carattere Nazionale, un torneo che farà parte di un tour che toccherà 18 Regioni italiane, e che porterà fino alle Estathé 3×3 Italia Finals di Cesenatico (4-5 agosto) che assegneranno il titolo di Campioni d’Italia 3×3.

Ogni torneo permetterà ai partecipanti di acquisire punti validi per il ranking FIBA e costituirà una tappa per la qualificazione alle Finali. La tappa di Vietri sul Mare, organizzata dall’amministrazione comunale e nello specifico grazie al consigliere delegato allo sport Stefania Fiorillo ed al presidente del consiglio Daniele Benincasa, in collaborazione con la ASD Vietri Basket e Proloco di Vietri (con il patrocinio dell UNPLI), sarà presentata il prossimo lunedì 19 Giugno, presso la Sala Consiliare del Comune di Vietri sul Mare, alle ore 11.00.

Il torneo si terrà il 21 giugno 2023, e il “villaggio Basket” sarà allestito in Piazza Attilio Della Porta nello scenario incantevole della frazione Marina. Tanto Basket, ma anche tanto intrattenimento con animazione e giochi a premi per il pubblico presente. Si replica il 22 giugno con “Canestri sul Mare” manifestazione di basket e minibasket per tutti i piccoli atleti provenienti da tutta la Provincia, con la collaborazione della società Hippo Basket Salerno del presidente Frascino. Giochi di basket per i bambini dai 6 ai 12 anni e torneo 3×3 per le fasce 13-16 anni.

Anche per il giorno 22 è previsto tanto divertimento, giochi a premi per tutti, dj set durante tutta la manifestazione, un’area gonfiabili con animazione. Due giorni all’insegna dei valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il sano divertimento. “CANESTRI SUL MARE” punta a diventare un appuntamento fisso dell’estate.