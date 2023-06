Cesena, gli rubano il monopattino elettrico: ritrovato grazie all’intervento della Polizia Locale

Le indagini svolte dagli agenti della Polizia Locale di Cesena hanno reso possibile il lieto fine di una vicenda non piacevole per un cittadino cesenate.

riceviamo e pubblichiamo

Nel corso della prima settimana di giugno, infatti, l’uomo era stato vittima del furto del suo monopattino elettrico, che aveva parcheggiato in via Don Minzoni.

Il monopattino elettrico ritrovato nell’area di Corte Dandini con danni all’impianto elettrico

Giorni dopo gli agenti della Polizia Locale, nell’ambito delle consuete attività di presidio del territorio, hanno rinvenuto un monopattino, danneggiato all’impianto elettrico, nell’area di Corte Dandini. Si sono così attivati per verificare se nei giorni precedenti era stata presentata denuncia di furto presso il Comando di via Dell’Amore o presso le altre Forze di Polizia.

A seguito di appositi controlli è emerso che il 9 giugno scorso al Commissariato di Cesena era stata presentata una denuncia di furto di un monopattino la cui matricola coincideva. A questo punto il mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario che ha ringraziato di cuore gli agenti per l’ottimo lavoro svolto.

A questo proposito, si ricorda che in caso di furto di qualsiasi veicolo, anche di una bicicletta, è sempre raccomandato presentare una denuncia. Per tutelare i propri beni è fondamentale scattare alcune foto, concentrandosi soprattutto sui particolari che li contraddistinguono (accessori, contrassegni, numero di telaio) con l’obiettivo di facilitare la riconsegna in caso di ritrovamento.