‘Dammi il La’, la web serie con Ciro dei Neri per caso: ‘Non si può cantare senza respirare bene’

“Non si può cantare bene senza respirare bene”, questo è il messaggio di “Dammi il La” la nuova web serie a tema musicale Medicom creata dall’autore tv Dario Nuzzo con Ciro dei Neri Per Caso, presto in onda su Prime Video Italia.

La serie Medicom in onda su Prime Video è dedicata alla sensibilizzazione e prevenzione delle patologie respiratorie

“Dammi il là” seguirà le coinvolgenti storie di quattro protagonisti nel tentativo di entrare a far parte del “Coro Berulli”, diretto dal famoso direttore d’orchestra Maurizio Adagio e che ha il compito di metter su uno spettacolo in tempi record per una raccolta fondi utile a tenere aperto l’omonimo centro, crocevia di attività per giovani ed anziani. Tra prove ed audizioni, l’ostacolo di tosse e affanno vissuto da alcuni dei coristi offrirà lo spunto per sensibilizzare alla patologia cronica della BPCO e riflettere sull’importanza della salute delle vie respiratorie.

La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, è una patologia cronica invalidante in grado di modificare la vita quotidiana di chi ne soffre e che, se non trattata, può avere conseguenze anche gravi. Secondo i dati ISTAT la prevalenza della malattia in Italia è del 5,6%, anche se la sua incidenza sembra comunque essere in aumento a causa del progressivo invecchiamento della popolazione e della maggiore diffusione di fattori di rischio esterni quali fumo e inquinamento. Per questo alla comparsa di ogni sintomo, che può “nascondersi” dietro una banale tosse o dispnea, il classico affanno, o di qualche dubbio, è sempre bene rivolgersi al proprio medico e specialista per approfondire.

Il valore terapeutico del canto e della musica sarà corroborato anche dalla presenza di una guest star d’eccezione come Ciro Caravano dei Neri Per Caso che partecipa alla serie interpretando sé stesso come Direttore del suo Coro Pop: “Far parte di un coro fa bene a trecentosessanta gradi: fa bene alla testa, fa bene al cuore, fa bene all’anima ed al respiro” spiega “e sono molto felice che in questo progetto la musica sia utilizzata anche come strumento per riflettere sulla prevenzione perché per cantare bene, è necessario respirare bene” conclude il maestro, reduce dal successo dell’ultima stagione della Gialappas.

Ciro Caravano: ‘Proponendo agli spettatori situazioni tipiche di vita quotidiana è davvero possibile informarli e intrattenerli’

“Con la mia esperienza ho avuto modo di sperimentare sul campo la forza dell’infotainment nel promuovere una corretta divulgazione scientifica attraverso i pharma video content” spiega Dario Nuzzo, autore della serie “Proponendo agli spettatori situazioni tipiche di vita quotidiana in cui riconoscersi e provare empatia grazie alla giusta dose di intrattenimento, è davvero possibile informarli ed intrattenerli. E’ questa la formula vincente del format MEDICOM”.

Il progetto, prossimamente in onda su Prime Video, è stato realizzato grazie al prezioso supporto di SIP-IRS e AIPO-ITS/ETS, le due società scientifiche più importanti sulla pneumologia che hanno contribuito alla creazione e alla validazione di tutti i contenuti, hanno dato voce ai propri esperti per gli approfondimenti rivolti al grande pubblico, oltre a darne il patrocinio, e del contributo non condizionante di A. Menarini Industrie Farmaceutiche riunite.