Dammi il La, la web serie di Dario Nuzzo nel segno della prevenzione delle patologie respiratorie

Fumo attivo e passivo ed inquinamento dell’aria possono fare più male di ciò che sembra ad occhio nudo, soprattutto quando si contraggono patologie respiratorie croniche come la Bpco, Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, che possono “nascondersi” dietro una banale tosse o dispnea, il classico affanno. Alla comparsa di ogni sintomo o di qualche dubbio, è sempre bene rivolgersi al proprio medico e specialista per approfondire.

La web serie Dammi il La accende i riflettori sulla patologia della Bpco

Tutto questo è il senso di “Dammi il La” la nuova web serie Medicom creata dall’autore tv Dario Nuzzo, presto in onda su Prime Video Italia con l’obiettivo di creare un trait d’union tra l’educazione alla salute e la comedy fiction. “Immaginate di accendere la tv e ritrovarvi a guardare una serie in cui ogni melodia è anche un modo per avere consapevolezza sulla salute del proprio respiro, e la musica così come il canto, diventano una metafora potente per ispirare alla prevenzione” spiega Dario Nuzzo.

“Dammi il là” seguirà le coinvolgenti storie di quattro protagonisti nel tentativo di entrare a far parte del “Coro Berulli”, diretto dal famoso direttore d’orchestra “Maurizio Adagio” e che ha il compito di metter su uno spettacolo in tempi record. Tra un’audizione e qualche sintomo, i quattro personaggi si ritroveranno ad approfondire il proprio stato di salute oltre che vivere la meravigliosa esperienza del coro tra miglioramento personale e raggiungimento di nuove gioie e conquiste.

La serie andrà in onda su Prime Video

Il progetto, prossimamente in onda su Prime Video, è stato realizzato grazie al prezioso supporto di SIP-IRS e AIPO-ITS/ETS, le due società scientifiche più importanti sulla pneumologia che hanno contribuito alla creazione e alla validazione di tutti i contenuti, hanno dato voce ai propri esperti per gli approfondimenti rivolti al grande pubblico, oltre a darne il patrocinio, e del contributo non condizionante di A. Menarini Industrie Farmaceutiche riunite.

Marco Di Carlo Direttore Farmaco Etico Italia aggiunge “Nota dopo nota, speriamo questa serie possa essere davvero utile ad offrire un “LA”, un incentivo verso la prevenzione per un respiro migliore e più libero, non solo quello dei protagonisti ma anche quello degli spettatori che saranno informati sui rischi della BPCO attraverso un approccio più leggero e coinvolgente.”