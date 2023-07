Pesaro, il sindaco Matteo Ricci inaugura la ruota panoramica: sospesi su Piazzale della Libertà a 35 metri d’altezza, i prezzi

«Pesaro, dall’alto sei ancora più bella!». È l’esclamazione del sindaco Matteo Ricci e del vice sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini, sospesi nel blu a 35 metri d’altezza su Piazzale della Libertà, durante il primo giro della nuova ruota panoramica.

riceviamo e pubblichiamo

«Un’attrazione che fa il giro d’Europa-. Siamo orgogliosi che abbia deciso di far tappa nella nostra città, vuol dire che abbiamo le potenzialità per essere sempre più attrattivi. Ci stiamo avvicinando ad un anno meraviglioso e la ruota rafforza sicuramente l’idea di un territorio in festa in attesa della Capitale italiana della Cultura 2024».

Alta 35 metri, “La Parisi” rimarrà in Piazzale della Libertà fino al prossimo ottobre, «Poi valuteremo se prolungare l’esperienza anche per il 2024. Sicuramente è un modo alternativo di ammirare la città, per scattare da una nuova prospettiva una bellissima istantanea della nostra natura della cultura». La posizione è strategica e dall’alto permette di ammirare tutta la città: «Un luogo centrale per il passaggio di cittadini e turisti. Un grande in bocca al lupo ai gestori», la ditta Parisi Gerky.

La ruota panoramica resterà in Piazzale della Libertà fino a ottobre: ‘Una prospettiva bellissima per ammirare la città’

«Ringrazio il Comune di Pesaro per averci accolto a braccia aperte – così Cristian Parisi di Parisi Gerky -. La nostra è una ruota green, con luci led a basso consumo energetico, e abbatte le barriere, grazie ad una cabina pesata per agevolare l’accesso a persone con disabilità». Il progetto è stato coordinato dal responsabile eventi del Comune Massimiliano Santini.

I costi: adulti 7€, ridotto fino a 12 anni 5€, bambino fino a due anni compiuti gratis. Previste agevolazioni per persone con disabilità.