SIGEP World, focus sulla panificazione: Francesco Langellotto protagonista con la pizza in pala alla biga

Francsco Langellotto protagonista all'evento Sigep

Al Padiglione D5 la masterclass firmata Molino sul Clitunno dedicata a impasti evoluti, biga e pizza in pala

SIGEP World si conferma anche quest’anno come l’evento di riferimento internazionale per il mondo del Foodservice, capace di attrarre migliaia di professionisti dai settori Gelato, Pastry & Chocolate, Coffee, Bakery e Pizza. Un appuntamento che non è solo vetrina commerciale, ma soprattutto luogo di formazione, confronto e divulgazione tecnica.

In questo contesto di alto profilo si inserisce l’iniziativa di Molino sul Clitunno, che arricchisce il programma dell’area show cooking con un focus specifico sulla panificazione contemporanea e sulle tecniche di impasto più evolute.

Masterclass sulla pizza in pala: appuntamento il 17 gennaio al SIGEP World

Sabato 17 gennaio alle ore 15:00, presso il Padiglione D5 – Stand 145, è in programma la masterclass “La pizza in pala con la biga”, condotta da Francesco Langellotto, fondatore di Pane per i tuoi denti.

L’incontro è pensato come un momento di approfondimento pratico e tecnico rivolto a pizzaioli, panificatori e operatori del settore interessati a perfezionare le proprie competenze su una delle tipologie di pizza oggi più richieste per struttura, leggerezza e digeribilità.

La biga al centro: tecnica tradizionale per impasti moderni

Cuore della dimostrazione sarà la biga, prefermento storico della panificazione italiana, fondamentale per ottenere impasti aromatici, ben sviluppati e ad alta digeribilità. Attraverso la biga, Langellotto illustrerà come costruire una pizza in pala equilibrata, con alveolatura regolare, fragranza e stabilità in cottura.

Un approccio che unisce tradizione e innovazione, valorizzando il ruolo delle farine di qualità e dei tempi di fermentazione come elementi centrali del processo produttivo.

Molino sul Clitunno e formazione: qualità, tecnica e cultura dell’arte bianca

La masterclass rientra nel percorso di formazione e divulgazione promosso da Molino sul Clitunno, da sempre impegnato nella valorizzazione delle lavorazioni artigianali e nella trasmissione del sapere tecnico agli operatori del settore.

L’obiettivo è fornire strumenti concreti, competenze applicabili e conoscenze approfondite, in linea con l’evoluzione del mercato bakery e pizza e con le nuove esigenze di consumatori sempre più attenti a qualità, digeribilità e sostenibilità dei prodotti.

SIGEP World, hub internazionale per bakery e pizza

Con appuntamenti come questo, SIGEP World rafforza il proprio ruolo di piattaforma internazionale per la crescita professionale del comparto bakery e pizza, confermandosi palcoscenico privilegiato dove tecnica, esperienza e cultura gastronomica si incontrano.

Il programma dell’evento