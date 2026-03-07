‘Adottami per un’ora’: a Salerno la passeggiata solidale con i cani del canile

Cos’è “Adottami per un’ora”, l’iniziativa solidale a Salerno
Una passeggiata sul lungomare, qualche carezza e la possibilità di cambiare il destino di un cane che aspetta una famiglia.
A Salerno torna “Adottami per un’ora”, l’iniziativa organizzata dalla Lega del Cane di Salerno per dare visibilità agli ospiti del canile cittadino e favorire nuove adozioni.
L’evento, in special edition pasquale, nasce in collaborazione con Giallo Limone, locale del centro cittadino che ospiterà uno dei momenti più importanti della giornata.
L’appuntamento è fissato domenica dalle 10 alle 13, quando volontari e cittadini si ritroveranno per una passeggiata solidale che attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi della città.
Non si tratta solo di una camminata.
È un piccolo gesto che può trasformarsi in qualcosa di molto più grande: un incontro capace di cambiare la vita di un cane abbandonato.
Come funziona la passeggiata con i cani del canile?
Il punto di partenza dell’iniziativa sarà Piazza della Concordia, uno dei principali accessi al lungomare di Salerno.
Da lì prenderà il via la passeggiata insieme ai cani del canile.
Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi simbolo della città:
- il lungomare di Salerno
- la spiaggia di Santa Teresa
- Corso Vittorio Emanuele, cuore commerciale e pedonale della città
Durante la passeggiata i partecipanti potranno accompagnare i cani, conoscerli e trascorrere del tempo con loro.
L’obiettivo dell’iniziativa è semplice ma potente: permettere alle persone di incontrare gli animali in un contesto sereno e naturale.
Spesso basta un’ora per creare un legame.
E a volte quell’ora può trasformarsi in un’adozione.
Dove si incontrano i cani durante l’evento?
Uno dei momenti centrali della mattinata sarà il pit stop previsto alle ore 11 presso Giallo Limone, in via Papio 6, traversa che si trova di fronte al Tribunale di Salerno.
Qui i cani faranno una pausa durante la passeggiata.
Sarà il momento perfetto per fermarsi, conoscerli meglio e magari lasciarsi conquistare da uno sguardo o da una coda che scodinzola.
Presso il locale sarà allestita anche una postazione informativa con i volontari della Lega del Cane, pronti a raccontare la storia degli animali ospitati nel canile e a fornire tutte le informazioni sulle adozioni.
Un’occasione per avvicinarsi al mondo del volontariato e capire quanto lavoro ci sia dietro la cura quotidiana degli animali abbandonati.
Le uova solidali per aiutare i cani abbandonati
Durante l’iniziativa sarà possibile acquistare anche le uova solidali della Lega del Cane.
Si tratta di un gesto semplice ma molto importante.
Il ricavato delle vendite sarà infatti destinato alle attività dell’associazione che ogni giorno si occupa dei tanti cani abbandonati presenti sul territorio salernitano.
Tra le attività sostenute ci sono:
- cure veterinarie
- alimentazione degli animali
- interventi di recupero e sterilizzazione
- progetti di adozione
Un modo concreto per contribuire al lavoro dei volontari.
Perché iniziative come “Adottami per un’ora” sono importanti?
Ogni anno centinaia di animali finiscono nei canili a causa dell’abbandono.
Molti di loro restano invisibili per anni.
Eventi come “Adottami per un’ora” hanno proprio questo obiettivo: dare visibilità agli animali e creare occasioni di incontro con le persone.
Un cane in passeggiata, lontano dalle gabbie del canile, mostra il suo carattere, la sua dolcezza e la sua voglia di vivere.
Ed è spesso proprio in quei momenti che nasce la scintilla.
Una carezza può diventare un legame.
E una semplice passeggiata può trasformarsi nella prima pagina di una nuova vita.