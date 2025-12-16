Notizie Audaci

Maria Rosaria Boccia ospite a “Niky’s Show”: in tv le anticipazioni del suo libro sul caso Sangiuliano

DiGiuseppe D'Alto

Pubblicato: 16 Dic, 2025 - ore: 22:59 #Maria Rosaria Boccia, #Niky’s Show, #Sangiuliano
Maria Rosaria BocciaMaria Rosaria Boccia

L’imprenditrice di Pompei protagonista della puntata del 20 dicembre

Sabato 20 dicembre l’imprenditrice di Pompei Maria Rosaria Boccia sarà ospite del varietà del sabato sera di Canale Italia “Niky’s Show”, programma condotto da Nicoletta Vitale e tra i più seguiti della rete.

Boccia, tra le figure più discusse degli ultimi mesi per il noto caso mediatico e politico che l’ha vista coinvolta insieme all’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, interverrà nel corso della puntata per una intervista–chiacchierata durante la quale anticiperà alcuni contenuti del libro-verità di prossima uscita.

Il libro-verità e le “prove documentarie” annunciate

Il volume, annunciato da tempo, ricostruisce la vicenda che ha avuto ampio rilievo pubblico nell’estate 2024, inclusi i passaggi legati al rapporto con Sangiuliano. Il racconto, secondo quanto riferito, sarà corredato da prove documentarie e dichiarazioni, con l’obiettivo di fornire una versione completa dei fatti.

L’appuntamento televisivo è fissato per le ore 21.00, in diretta nazionale. La puntata sarà successivamente resa disponibile anche sul canale YouTube di Canale Italia.

Dalla moda alla politica: la candidatura con Bandecchi

Maria Rosaria Boccia, 41 anni, imprenditrice nel settore dell’abbigliamento, è salita alla ribalta dopo la pubblicazione di un lungo post su Instagram nel quale ringraziava pubblicamente l’allora ministro Sangiuliano per una presunta nomina a consigliera per i grandi eventi, circostanza che venne in seguito smentita dallo staff ministeriale. Da quel momento la vicenda ha assunto un rilievo politico nazionale, contribuendo allo scandalo che ha portato alle dimissioni del ministro.

Negli ultimi mesi Boccia ha inoltre intrapreso un percorso politico, candidandosi alle elezioni regionali in Campania con Stefano Bandecchi e il partito Dimensione Bandecchi.

La presenza a “Niky’s Show” rappresenta un nuovo passaggio mediatico all’interno di un percorso che continua a intrecciare attualità, politica e comunicazione pubblica.

Un ritorno in tv che promette scintille

La partecipazione a “Niky’s Show” rappresenta quindi molto più di una semplice ospitata televisiva. È un vero e proprio ritorno sulla scena, in prima serata, con la promessa di rivelazioni e di una versione dei fatti che, almeno secondo l’interessata, non è mai stata raccontata fino in fondo.

La puntata sarà trasmessa in diretta e successivamente caricata sul canale YouTube dell’emittente, segno di una strategia comunicativa che punta a intercettare sia il pubblico televisivo tradizionale sia quello digitale.

Di Giuseppe D'Alto

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

