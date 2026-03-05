Notizie Audaci

Casertana-Salernitana 1-0 pagelle: la Salernitana affonda al Pinto, Cosmi non scuote i granata

Pubblicato: 5 Mar, 2026 - ore: 23:20 #Butic, #Casertana-Salernitana, #Cosmi, #pagelle
Donnarumma battuto sulla conclusione di ButicDonnarumma battuto sulla conclusione di Butic

Granata sorpassati in classifica dal Cosenza

La Salernitana cade malamente al Pinto contro la Casertana, perdendo 1-0 e scivolando al quarto posto, sorpassata dal Cosenza. La partita lascia un retrogusto amaro: nonostante i cambi operati da Cosmi, i granata non riescono a scuotersi e rischiano di compromettere la corsa ai play off.

«Chiudere la regular season al terzo posto è fondamentale», ha dichiarato Gyabua a fine gara, sottolineando l’urgenza di invertire la rotta. Un commento che fotografa l’urgenza del momento: serve reazione immediata, perché la strada verso i play off è ancora lunga ma pericolosamente accidentata se la squadra non cambia passo.

Decide Butic, Donnarumma para un rigore

Il gol decisivo arriva al 37’ del primo tempo: azione insistita di Girelli, la palla sbatte su Matino e arriva a Butic, che di sinistro trafigge Donnarumma. In precedenza i falchetti avevano colpito con Kontek mentre la Salernitana si era resa pericolosa soltanto con un colpo di testa di Lescano. La squadra di Cosmi prova a reagire, ma la manovra resta prevedibile e sterile.

La pressione dei padroni di casa porta al rigore del 32’ della ripresa: cross di Llano, la palla colpisce la mano di Capomaggio, e l’arbitro assegna il penalty che lo stesso i Llano si fa parare. Tuttavia, la prestazione generale resta insufficiente. Domenica 8 marzo i granata riceveranno il Latina all’Arechi con calcio d’inizio alle 14:30. Analizziamo i singoli protagonisti con le pagelle di Casertana-Salernitana.

Donnarumma 6 – Si riscatta sul rigore

Parata decisiva su Llano dal dischetto: unica nota positiva in una difesa costantemente in affanno. Forse non esente da colpe sul gol di Butic al 37’ del primo tempo. Mostra sicurezza e reattività, ma la Salernitana non riesce a costruire nulla davanti.

Berra 5,5 – Difesa troppo lenta

Inizio timido e mai incisivo. Si fa sorprendere spesso dagli attacchi dei falchetti e raramente partecipa alla manovra. Una prestazione incolore che contribuisce a far sentire la squadra impotente.

Matino 5,5 – Imbrigliato dal pressing

Ammonito per proteste, subisce il gioco rapido della Casertana. Non trova mai continuità e spesso si fa trovare fuori posizione, penalizzando la fase difensiva.

Arena 5 – Infortunio e resa

Spesso in difficoltà e in affanno. Al momento non si vede il salto di qualità rispetto a Coppolaro. Sostituito al 15’ della ripresa per problemi muscolari

Anastasio 5,5 – Troppi tentativi vani

Qualche spunto sulla fascia sinistra, ma senza mai creare reali pericoli. I suoi cross risultano prevedibili e facilmente neutralizzati dalla retroguardia avversaria.

Quirini 4,5 – Troppo rinunciatario

Il cambio precoce con Gyabuaa evidenzia una partita negativa: poco incisivo, lento, incapace di sostenere la squadra in transizione. La manovra granata appare debole e prevedibile.

Tascone 4,5 – Fuori giri

Ammonito, non riesce a incidere sulla mediana. Troppe imprecisioni nei passaggi e nei raddoppi, subisce costantemente la superiorità della Casertana.

Capomaggio 4,5 – Difesa in affanno

Errore evidente sul rigore assegnato ai falchetti. Impossibile non notare la sua insufficienza nelle marcature e nel contrasto fisico con gli attaccanti avversari.

Villa 5 – Poco incisivo

Ammonito, salterà la prossima partita con il Latina. Presenza fisica, ma poche idee. Non riesce a dare spinta alla manovra offensiva.

Antonucci 5 – Invisibile

Sostituito da Achik, la sua prestazione non lascia traccia. Nessun tiro significativo, nessun appoggio concreto alla manovra.

Lescano 5 – L’ultima a provarci

Sostituito al 40’ del secondo tempo da Ferrari, ci prova su qualche calcio piazzato, ma mai con precisione. Poco incisivo, una presenza quasi simbolica.

Gyabuaa 6 – Lampi di personalità

Entra nel secondo tempo e prova a scuotere la squadra. Mostra grinta e voglia di fare, ma senza il supporto dei compagni resta un fuoco di paglia.

Achik 5,5 – Poca concretezza

Sostituisce Antonucci, ma fatica a incidere. Le sue iniziative restano isolate, e la squadra non riesce mai a sfruttarle.

Cosmi – Allenatore 5

I cambi e la strategia rinunciataria non scuotono la squadra. La Salernitana deve urgentemente trovare un’inversione di tendenza se vuole difendere la posizione play off. Domenica all’Arechi arriverà il Latina: un’occasione per rialzarsi, ma serve una reazione immediata.

Le pagelle di Casertana-Salernitana fotografano una squadra incapace di reagire sotto pressione. Donnarumma salva, Gyabuaa tenta, ma il resto della formazione appare troppo rinunciataria e senza idee. Il campanello d’allarme è suonato forte: servono coraggio e determinazione, altrimenti la corsa ai play off rischia di trasformarsi in un incubo.

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

